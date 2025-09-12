A sus 23 años, cubana presume de su casa remodelada en Cuba y un Mercedes-Benz

Una joven cubana de 23 años sorprendió en TikTok al compartir el contraste entre su antigua vivienda en Cuba y la casa que ha logrado tener ahora, acompañada además de un moderno automóvil de lujo.

En el video, publicado por la usuaria @danitha_queen, primero muestra lo que llama su “viejita casita”, una construcción de madera humilde rodeada de árboles y animales de corral.

Posteriormente enseña su nueva residencia: una casa de mampostería de dos plantas, pintada de blanco, con portal, balcón y rejas metálicas en puertas y ventanas.

La sorpresa para muchos usuarios llegó al final de la grabación, donde aparece un Mercedes-Benz blanco estacionado en el patio, con las puertas abiertas, y un recorrido por el interior de la vivienda, que exhibe muebles modernos, cortinas elegantes y un sistema de climatización.

Las imágenes generaron comentarios de admiración y asombro en la red social, donde varios internautas destacaron la juventud de la muchacha y el notable cambio en su calidad de vida en la isla.

El video acumula miles de visualizaciones y refleja una tendencia frecuente en TikTok, donde muchos cubanos muestran con orgullo el esfuerzo invertido en mejorar sus viviendas y condiciones de vida, pese a las dificultades económicas que atraviesa el país.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la mejora de viviendas en Cuba y su impacto en redes sociales