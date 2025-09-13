Boxeador cubano "El Zambo de Cienfuegos" gana pelea por KO

El peleador cubano Leonardo "El Zambo" Perdomo volvió a encender a sus seguidores este viernes, tras noquear a su oponente en apenas en apenas un minuto y nueve segundos durante el evento del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), en Miami, ante una multitud eufórica que celebró el triunfo del cienfueguero como propio.

Perdomo noqueó a Arnold "Bomaye" Adams por primera vez en julio de 2025, en el evento BKFC 78. Luego advirtió que aceptaba la revancha el 12 de septiembre de 2025, pero no le dedicaría mucho tiempo al combate. Quería una pelea corta para volver temprano a casa con su familia y lo cumplió.

Natural de Cienfuegos, el Zambo ha construido una reputación sólida como noqueador implacable. En esta ocasión, no fue diferente. Bastaron un par de combinaciones certeras para que su rival cayera a la lona sin capacidad de respuesta.

El público presente en el recinto estalló de júbilo, coreando "¡Cuba!", mientras en redes sociales comenzaban a circular clips del momento del nocaut, generando miles de visualizaciones y comentarios.

“Le mete K.O. a su contrincante en 1 minuto y 9 segundos”, resumía uno de los comentarios más compartidos en Instagram y TikTok, donde las imágenes se volvieron tendencia.

Entre los mensajes también surgieron reacciones sobre el estilo poco ortodoxo del Zambo. Algunos criticaron la falta de técnica, otros destacaron su eficacia y lo compararon con otros peleadores que no han tenido la misma suerte.

Incluso, se mencionó con humor que "debería entrenar a Ovi", en referencia al cantante cubano que esa misma noche cayó derrotado en Puerto Rico frente al rapero Bryant Myers, en un enfrentamiento promocionado como parte de un espectáculo de boxeo amateur.

El video del nocaut protagonizado por El Zambo de Cienfuegos, fue compartido por el creador de contenidos cubano Yoslin, y en los perfiles de Instagram de seguidores del boxeador cubano, donde también se generaron debates sobre su estilo y proyección futura en el BKFC.

Perdomo mantiene su invicto dentro del circuito del BKFC, una de las ligas más exigentes del boxeo sin guantes. Su estilo directo y explosivo, sin concesiones técnicas, le ha valido la admiración de figuras internacionales del deporte de combate como Conor McGregor, y también ha generado reacciones virales en redes sociales por la contundencia de sus actuaciones.

Leonardo Perdomo consolida su nombre entre los exponentes más temidos del boxeo a puño limpio. Su pegada es su mejor carta de presentación.

Preguntas frecuentes sobre Leonardo "El Zambo" Perdomo y su trayectoria en BKFC