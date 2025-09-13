Bryant Myers derrota a Ovi: Así reacciona el cubano tras perder el combate

Bryant Myers se impuso al reguetonero cubano Ovi en el esperado combate de boxeo celebrado este viernes en Puerto Rico, adjudicándose la victoria por decisión unánime de los jueces y quedándose con el cinturón del evento.

El enfrentamiento tuvo lugar en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón y reunió a miles de fanáticos del género urbano y el boxeo.

Ovi reacciona tras la derrota

A pesar del revés, Ovi reaccionó con calma, aunque visiblemente frustrado. En sus redes sociales dejó claras sus dudas sobre la imparcialidad del combate.

"Todo el mundo sabe que si no lo nokeaba era imposible ganar esta pelea. La federación estaba con él. En el piso estaba solo el logo de él. Me estaba tirando piñazos por la espalda", escribió el artista cubano en las historias en su cuenta de Instagram.

Historia de Instagram Ovi

El cantante cubano también criticó el estilo de pelea de su oponente.

“Myers estaba corriendo más que Slayter en el ring, como si estuviera discutiendo un título olímpico. No entiendo, si no voy pa' arriba de él no pasa nada. Por eso no quería hacer la pelea aquí en PR”.

Historia de Instagram Ovi

Ovi explicó por qué actuó de forma impulsiva en uno de los asaltos.

“Bryant, perdona la patada y el piñazo que no contaron cuando te caíste. Actué así porque sabes que me diste por la espalda cuando sonó la campana que hicieron del público. Esa no valía. Me diste desprevenido y ni así me noqueaste", expresó.

El cubano pidió revancha y retó al rapero puertorriqueño.

"Vamos a hacer la revancha, una pelea justa en Miami, con una federación cubana que yo conozco, pero no corras tanto. Me diste par de piñacitos las veces que te entré”.

Historias de Instagram Ovi

Detalles del combate y la rivalidad entre Ovi y Bryant Myers

El enfrentamiento formó parte del evento “Saldando Cuentas”, organizado por Universal Promotions, y fue avalado por la Federación Puertorriqueña de Boxeo, lo que le otorgó carácter oficial. Se desarrolló bajo la categoría superwélter (154 libras) y duró tres asaltos.

Ambos artistas registraron un peso de 153 libras. Ovi mide aproximadamente 1,70 metros, mientras que Myers ronda los 1,65 metros.

La pelea fue transmitida en vivo bajo modalidad de pago por ver (PPV) a través de la plataforma Ticketera.

El combate se gestó tras una serie de desencuentros entre ambos reguetoneros. En agosto, durante una rueda de prensa promocional, protagonizaron un altercado en el que Myers arrojó un micrófono a la cabeza de Ovi, hiriendo accidentalmente al presidente de Universal Promotions.

Desde entonces, la rivalidad creció en redes sociales, hasta concretarse la pelea este 12 de septiembre en el cuadrilátero. Aunque el combate ya tiene un ganador, la historia entre Ovi y Bryant Myers aún no parece haber terminado.

