Amanda Sanz aclara que su nueva canción junto a Celle no está dedicada a su ex Ultrack: "Yo amo y respeto a mi esposo"

La cantante cubana Amanda Sanz quiso dejar claro en redes sociales que su nueva canción "Te quiero de lejos", estrenada junto a su actual pareja, el artista Celle, no tiene ninguna relación con su ex Ultrack.
Durante una transmisión en vivo en TikTok, replicada por el perfil Papel Encara, Amanda respondió a las especulaciones que han surgido desde el lanzamiento del tema, que muchos han interpretado como una indirecta para su expareja.
“Puede que muchas personas piensen que esta canción va dedicada a Ultrack, pero no tiene nada que ver con Ultrack. Ultrack forma parte de mi pasado y es el padre de mis hijas, eso es todo. Entre Ultrack y yo no hay absolutamente nada, una comunicación, la mínima, por el tema de las niñas, y más nada”, afirmó.
Amanda enfatizó que su vida actual está enfocada en su esposo y su familia: “Yo amo y respeto a mi esposo, entonces no cabe. Es válido que muchas personas piensen que está dedicado a mi ex, pero en la vida real no es así”.
La artista reconoció que sabía que la canción daría de qué hablar, pero insistió en que el tema no refleja su situación personal actual. “Yo sabía que cuando yo sacara esa canción la gente iba a comentar, yo era consciente de eso, pero también soy consciente de que no va dedicada a Ultrack”, aseguró.
Sanz también aprovechó el momento para reflexionar sobre la música que la inspira, explicando que muchas letras del regional mexicano, género con el que coquetea el tema, suelen tener un fuerte componente de despecho, algo que a ella le gusta cuando de música se trata.
Lo más leído hoy:
“No podemos pretender que los artistas van a sacar música que solamente sea de temas personales”, añadió, dejando claro que “Te quiero de lejos” no fue escrita por ella, sino por Celle hace muchos años.
Finalmente, en respuesta a un internauta durante el live, Amanda no se contuvo y dijo: “La mayoría de los comentarios son de hombres breteros y tarruses”.
Preguntas frecuentes sobre Amanda Sanz y su nueva canción "Te quiero de lejos"
¿Está dedicada "Te quiero de lejos" a Ultrack, el ex de Amanda Sanz?
No, Amanda Sanz aclaró que su nueva canción no está dedicada a su ex Ultrack. Durante una transmisión en vivo en TikTok, Amanda explicó que el tema no tiene relación con su pasada relación sentimental y que está enfocada en su esposo y su familia actual.
¿Cuál es el mensaje detrás de "Te quiero de lejos"?
La canción "Te quiero de lejos" transmite un mensaje de independencia y superación personal. A través de su letra, Amanda Sanz refleja un sentimiento de liberación y empoderamiento, destacando que el tema está influenciado por géneros como el regional mexicano, conocidos por sus letras de despecho.
¿Quién escribió la canción "Te quiero de lejos"?
La canción fue escrita por Celle, pareja de Amanda Sanz, hace muchos años. Amanda explicó que el tema no fue escrito por ella misma, sino que es una colaboración con su actual pareja, Celle.
¿Cómo ha reaccionado el público a la nueva canción de Amanda Sanz?
La canción ha generado una ola de reacciones positivas entre los seguidores de Amanda Sanz. Muchos han elogiado su voz, interpretación y el mensaje de empoderamiento que transmite la canción, convirtiéndola en un himno personal para algunos.
¿Cuál es la situación actual de Amanda Sanz con su ex Ultrack?
Amanda Sanz mantiene una comunicación mínima con Ultrack, enfocada principalmente en sus hijas. Aclaró que su vida actual está centrada en su esposo y que no hay nada más entre ella y Ultrack aparte de lo necesario por el bienestar de sus hijas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.