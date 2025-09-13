Amanda Sanz aclara que su nueva canción junto a Celle no está dedicada a su ex Ultrack: "Yo amo y respeto a mi esposo"

La cantante cubana Amanda Sanz quiso dejar claro en redes sociales que su nueva canción "Te quiero de lejos", estrenada junto a su actual pareja, el artista Celle, no tiene ninguna relación con su ex Ultrack.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, replicada por el perfil Papel Encara, Amanda respondió a las especulaciones que han surgido desde el lanzamiento del tema, que muchos han interpretado como una indirecta para su expareja.

“Puede que muchas personas piensen que esta canción va dedicada a Ultrack, pero no tiene nada que ver con Ultrack. Ultrack forma parte de mi pasado y es el padre de mis hijas, eso es todo. Entre Ultrack y yo no hay absolutamente nada, una comunicación, la mínima, por el tema de las niñas, y más nada”, afirmó.

Amanda enfatizó que su vida actual está enfocada en su esposo y su familia: “Yo amo y respeto a mi esposo, entonces no cabe. Es válido que muchas personas piensen que está dedicado a mi ex, pero en la vida real no es así”.

La artista reconoció que sabía que la canción daría de qué hablar, pero insistió en que el tema no refleja su situación personal actual. “Yo sabía que cuando yo sacara esa canción la gente iba a comentar, yo era consciente de eso, pero también soy consciente de que no va dedicada a Ultrack”, aseguró.

Sanz también aprovechó el momento para reflexionar sobre la música que la inspira, explicando que muchas letras del regional mexicano, género con el que coquetea el tema, suelen tener un fuerte componente de despecho, algo que a ella le gusta cuando de música se trata.

“No podemos pretender que los artistas van a sacar música que solamente sea de temas personales”, añadió, dejando claro que “Te quiero de lejos” no fue escrita por ella, sino por Celle hace muchos años.

Finalmente, en respuesta a un internauta durante el live, Amanda no se contuvo y dijo: “La mayoría de los comentarios son de hombres breteros y tarruses”.

