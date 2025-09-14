Muere hermana de Cándido Fabré: “Me quedé con ganas de volver a verte”

Vídeos relacionados:

El músico cubano Cándido Fabré anunció en las redes la muerte de su hermana Teresa a quien dedicó un conmovedor mensaje de despedida.

“Querida hermana Tere, te nos fuiste. Me quedé con ganas de volver a verte, abrazarte, beberme tu café”, dijo.

“Quisiera poder traerte para nuestro San Luis para que este pueblo te rinda los honores que mereces al lado de mama papa y nuestros hermanos que también partieron de este planeta para reinar en el olimpo”, agregó en el sentido mensaje de despedida.

“Te quiero mucho con fuerza amor y fe. Yo biringo para ti biro. Dios nos acompaña en el cielo como en la tierra”, concluyó.

Es la segunda pérdida que sufre el músico en las últimas semanas. A mediados de agosto, Fabré, visiblemente afectado, anunció la repentina muerte de Rubén Leliebre, flautista de su orquesta, a quien llamaban cariñosamente "Lele".

“Estoy triste, adolorido, destrozado. Esta noticia no quise darla nunca”, dijo Fabré con la voz entrecortada desde su estudio, donde se encontraba trabajando cuando recibió la noticia del fallecimiento.

“Hace un rato falleció nuestro flautista Rubén Leliebre. Leliebre para nosotros y para el mundo. Una noticia devastadora que ahora mismo sorprende al mundo, especialmente a los músicos. El Lele de la banda ha fallecido”, lamentó.

Fabré, profundamente conmovido, recordó también a Ramón, el tumbador de su grupo, fallecido recientemente. “Perdimos a Rubén, el primer flautista. Perdimos a Ramón, el tumbador. ¡Dios, protégenos, guíanos, cuídanos y sálvanos!”, expresó en su emotivo mensaje.

