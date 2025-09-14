Viral: española relata su experiencia en EE.UU. y genera controversia

La creadora de contenido española @adriana_hest desató una intensa polémica en redes sociales tras publicar un video en TikTok titulado “Cosas que me horrorizaron de Estados Unidos”, en el que narra su experiencia de 10 días en varias ciudades del país.

Según relató, visitó Nueva York, Búfalo, Filadelfia y Washington, y se sintió impactada por varios aspectos sociales, urbanos y culturales. Mencionó haber visto a numerosas personas consumiendo drogas en espacios públicos y expresó preocupación por la falta de asistencia para quienes enfrentan adicciones o viven en situación de calle.

Otra de las situaciones que le resultaron incómodas fue el sistema de propinas: “Le estás pagando el sueldo a esas personas porque sus puñeteros jefes no se lo pagan”, comentó. También cuestionó el alto coste de la vida en comparación con los salarios y la precariedad que observó en algunos entornos.

Durante su estancia, señaló también haber percibido un fuerte contraste social: “Es un país del primer mundo, desarrollado, el país más rico del mundo… pero tienen una desigualdad social que normal”. Aseguró haber visto a personas viviendo en la calle en condiciones muy precarias, muchas de ellas con problemas visibles de salud.

Sobre el entorno urbano, se refirió a la presencia de basura en las calles y malos olores, especialmente en Nueva York. También mencionó la falta de mensajes políticos visibles en el espacio público, algo que comparó con lo que se encuentra habitualmente en Europa.

En Washington, relató un momento incómodo cuando una mujer la increpó por su forma de vestir. “Me dijo que iba desnuda, y se lo dijo de una manera tan asquerosa que yo la insulté… pero en español, así que no se enteró”, comentó.

El video generó miles de reacciones. Mientras algunos usuarios coincidieron con lo relatado, otros la acusaron de generalizar o exagerar tras una visita breve. También surgieron comentarios de personas que viven en EE.UU. y compartieron vivencias similares o contrarias.

El testimonio de @adriana_hest se suma a otros que han generado debate sobre la vida cotidiana en Estados Unidos.

En TikTok, la puertorriqueña @camilleenespana explicó por qué decidió mudarse a España tras sentirse agotada por el ritmo de vida en EE.UU. y “perder la alegría” mientras perseguía el llamado "sueño americano".

La creadora @betyimarperez relató un incidente con ratas en Nueva York y contó que, en una ocasión, prefirió correr por el medio de la carretera antes que enfrentarse a una de ellas.

Una cubana en Detroit expresó su decepción al comparar la limpieza en Florida con el descuido urbano que encontró en Michigan, asegurando que “ni en Cuba” había visto tanta suciedad.

Otros testimonios, en cambio, muestran visiones distintas. El español @david31glez compartió el detalle de la factura médica que recibió tras fracturarse un hueso en EE.UU., lo que volvió a poner en discusión el sistema de salud en el país.

La cubana @niurki2107, tras mudarse de España a EE.UU., aseguró que fue la mejor decisión de su vida, a pesar de las dificultades del proceso migratorio.

Las experiencias compartidas en redes sociales reflejan percepciones diversas sobre Estados Unidos, marcadas por factores personales, contexto y expectativas. Este tipo de contenidos continúa alimentando el debate sobre calidad de vida, desigualdad y los contrastes que conviven en muchas de sus ciudades.

