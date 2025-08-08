"El cuento del bloqueo ya está muy gastado": reacciones al testimonio de un español "de izquierdas" que estuvo en Cuba

El video de un creador español que pasó 15 días en Cuba ha provocado una fuerte ola de reacciones en TikTok, donde usuarios de distintos países cuestionan el discurso oficial del régimen cubano y, especialmente, el uso del “bloqueo” como explicación central de la crisis en la isla.

“El cuento del bloqueo ya está muy gastado”, escribió uno de los tantos usuarios que reaccionaron al testimonio publicado por @_sotorene, un joven español que se define como una persona “de izquierdas” y que acompañó a una ONG en tareas de rehabilitación de hogares de acogida para niños durante su estancia.

“He pasado 15 días en Cuba y siendo español y de izquierdas os voy a dar mi opinión sincera”, comienza el video que se ha vuelto viral en la red social, donde describe su paso por ciudades como Santiago, Bayamo, Camagüey, Trinidad y La Habana.

Durante el viaje, el creador relata haber convivido con la escasez, los apagones, la falta de agua, y haber hablado con autoridades y con ciudadanos. “La gente no vive, sobrevive, ya que el sueldo medio no da para vivir en condiciones dignas”, asegura en uno de los fragmentos del video.

“Vi mucha pobreza y mucha necesidad”, afirma en el vídeo que un día ha superado los 10 mil likes, al tiempo que describe un panorama donde “la gente te pedía y te perseguía por las calles intentando que le des cualquier cosa”. También señala que hay una desconexión de los jóvenes con la historia oficial: “Muchos jóvenes están desconectados de la revolución cubana y quieren cambio”.

Sobre el sistema político vigente en Cuba, expresa: “Es un sistema que vulnera derechos y libertades, dominado por un partido único, que impide una auténtica oposición política”. Y agrega: “Para mí el socialismo del futuro tiene que abrazar la democracia, el pluralismo político y la libertad”.

En su testimonio, @_sotorene también menciona el embargo estadounidense: “Cuba lleva sufriendo durante décadas el bloqueo económico estadounidense, que afecta notablemente a la economía de Cuba”, pero matiza esa afirmación al mostrar la presencia de un “capitalismo desbocado y salvaje en las calles”, donde circulan pesos cubanos, euros y dólares.

“He visto la extrema pobreza, la extrema miseria”, asegura, tras mostrar contrastes entre zonas turísticas y barrios marginales. “Ni agua ni luz los primeros días en Santiago”, cuenta, sobre sus primeras jornadas en la isla.

En uno de los pasajes más compartidos, sentencia: “La revolución cubana ya es un mito tras la caída de la Unión Soviética”. La frase ha sido reproducida en comentarios de usuarios que coinciden en que la situación actual de Cuba se debe al modelo económico impuesto por el Partido Comunista, más allá de las sanciones externas.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y reflejan el tono crítico que domina los debates sobre la situación cubana. “No es el bloqueo, es el comunismo”, escribió un usuario. Otro agregó: “El socialismo cubano solo sirve para enriquecer a unos pocos mientras el pueblo pasa hambre”.

Muchos comentarios expresaron agradecimiento por el testimonio. “Gracias por decir la verdad, aunque seas de izquierdas. Ya es hora de abrir los ojos”, dijo uno. Otro señaló: “Esto lo venimos diciendo los cubanos hace años, pero cuando lo dice un extranjero, se viraliza”.

Algunos se centraron en desmontar el argumento del embargo: “¿Y todavía hay quien cree que es culpa del embargo?” o “Cuba no está bloqueada, está secuestrada por el Partido Comunista”. También hubo quienes destacaron la rapidez con la que se percibe la crisis: “No necesitas 15 días para darte cuenta de que esto no funciona, basta con 15 minutos”.

El contraste entre la narrativa oficial y la realidad también fue mencionado: “Mientras más videos como este salgan, menos podrán seguir mintiendo”, escribió un usuario. Otro comentó: “El gobierno tiene dinero para hoteles y turismo, pero no para el pueblo”. Varios destacaron el drama humano detrás del relato: “Lo que más duele es ver niños pidiendo comida en la calle”.

“Esto no es propaganda. Esto es humanidad”, escribió uno de los usuarios más compartidos. “El sistema cubano es el verdadero bloqueo”, resumió otro, mientras uno más sentenció: “No es el embargo, es la dictadura disfrazada de revolución”.

Este testimonio se suma a otros videos recientes de extranjeros que han denunciado la situación en la isla desde una mirada crítica. En marzo, la española @juditgm96 fue duramente criticada tras hablar del “bloqueo” y en julio, la argentina @melimoriatisfit expuso el contraste entre la Cuba turística y la realidad de las calles.

También circulan en TikTok publicaciones de @topeadosdeviaje, quien denunció el colapso del transporte y la precariedad generalizada; así como @adventureelliotofficial, que documentó el sistema de racionamiento y la escasez alimentaria.

Y aunque cada uno desde su perspectiva, todos coinciden en mostrar una isla donde la dignidad resiste entre apagones, falta de alimentos y la ausencia de libertad.