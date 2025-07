Española abre debate sobre la comida en EE.UU.: "¿Qué le echan que no se pone mala?"

Una joven española en Estados Unidos ha generado un intenso debate en TikTok al compartir su inquietud por un producto alimenticio que, lejos de estropearse, parece desafiar el tiempo. En el video, que ya acumula cientos de comentarios, la tiktoker muestra un paquete de queso rallado comprado en Costco, con más de un kilo de contenido, y afirma: “Esto lleva con nosotros fácilmente seis meses, y está en perfecto estado. Yo en España dejo un paquete de queso rallado abierto en la nevera y en dos semanas está verde”.

Desde la cocina de su casa, la joven @alegonpaez narra en tono desenfadado su desconcierto. “No hay algo que me ponga más de mala leche que tirar comida”, admite, aunque también reconoce que esta longevidad del queso le genera dudas. “¿Qué le echan a la comida que no se pone mala? ¿Qué magia le ponen para que dure un año en la nevera y esté igual que si lo hubieses abierto ayer?”, se pregunta, sosteniendo el envase con incredulidad.

La protagonista, que lleva dos años viviendo en Estados Unidos, también comenta entre risas: “Lo único que se me ha puesto malo aquí, yo diría que es el pan de molde. En España era una batalla constante decir: ‘¿compro esto o no? porque se me va a poner malo, ¿sabes?’ Aquí ya no pienso en eso. Lo quiero, lo compro, y si eso, ya me lo como el año que viene”.

Su relato, en apariencia anecdótico, desató una oleada de reacciones que dan cuenta de una preocupación común entre migrantes europeos y latinoamericanos: la cantidad de aditivos y conservantes presentes en los alimentos procesados en Estados Unidos.

“Eso no es queso, es plástico rallado”, ironizó un usuario. Otro sentenció: “No es magia, son conservantes cancerígenos”. Y alguien más fue directo: “La preocupación no es qué le echan, es que me lo como”.

Muchos apuntaron al uso de ingredientes que estarían prohibidos en la Unión Europea. “En EE.UU. se utilizan aditivos que en la UE están prohibidos, y la otra opción es que no es realmente queso”, opinó una usuaria. “Si no se echa a perder, no puede ser bueno”, escribió alguien más, mientras otro comentaba: “Eso lleva tantos conservantes que ni las bacterias se lo quieren comer”.

El video también provocó reacciones más sarcásticas, como quien dijo: “Los bro entendiendo lo que son los conservantes”. Y no faltaron respuestas con referencias más serias: “La comida que dura tanto es porque está tan procesada que ha dejado de ser alimento”, comentó un seguidor. Otros compartieron su experiencia directa: “Literalmente puedo tener pollo en la nevera dos semanas sin congelar y está perfecto. En España en tres días ya huele fatal. Da bastante miedo, la verdad”.

Este fenómeno resuena con experiencias ya contadas por cubanos emigrados, como una madre recién llegada a EE.UU. que confesó sentirse “traumatizada” porque “la comida no le sabe a nada”, según relató su hija. “Aquí tú cocinas el bistec y no te huele a nada; si no le echas sazón, no te sabe a nada”, explicaban, apuntando a una diferencia estructural entre los ingredientes de ambos países.

Otro migrante cubano, radicado en Kentucky, compartió que tras años soñando con frutas y carne, ahora siente rechazo: “Tengo manzanas pudriéndose, carne de puerco y pollo, pero no quiero saber de eso”. Su reflexión dio lugar a cientos de comentarios similares: “En Cuba comíamos con hambre, con ganas, y todo sabía bien; aquí hay de todo, pero no sabe a nada”.

También se han publicado testimonios que apuntan a un factor emocional, como el de una cubana que reflexionó sobre cómo la nostalgia afecta incluso al sabor: “La comida se siente sin sabor por pensar en los tuyos... No es la comida, es la vida que se siente desabrida”.

Algunos comentarios incluso fueron más allá del sabor o la duración, conectando el problema con la salud pública: “Ahora sabes por qué los formatos son tan grandes”, decía uno. Otro advertía: “Tú sigue comiendo ese tipo de comida y dentro de unos años me cuentas”.

Otros usuarios, sin embargo, ofrecieron matices. “En EE.UU. también hay comida buena, solo que hay que buscarla. Yo compro productos frescos sin conservantes en mercados Amish”, comentaron. También hubo quien simplemente aconsejó: “Cómpralo más pequeño, hija. Si tienes que tirar, lo tiras, pero nunca te lo comas malo. Y no tienes barriga, estás muy guapa”, cerró una usuaria entre emojis.

El debate abierto por este video no es nuevo. La diferencia en el modelo alimentario entre Europa y EE.UU. ha sido ampliamente documentada y discutida, tanto en redes sociales como en estudios de salud pública. La facilidad de conservación de algunos productos ultraprocesados en territorio estadounidense, así como la cantidad de ingredientes poco comunes fuera de ese país, genera cada vez más interrogantes entre quienes emigran y comienzan a observar su alimentación con nuevos ojos.

