Quiso darle la sorpresa a su hija en Cuba, pero fue ella quien terminó sorprendida: El inesperado reencuentro tras cinco años

Un emotivo reencuentro familiar ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, luego de que una cubana regresara a la isla y se encontrara con su hija y su madre después de cinco años de separación.

En el video publicado en TikTok por la usuaria @lia_reyes_cfg, se observa el instante en que la mujer rompe en llanto al abrazar a su pequeña y a su madre en las afueras de un aeropuerto cubano. La escena, cargada de emoción, refleja el sacrificio y la larga espera que vivió la familia para volver a estar junta.

La propia protagonista acompañó el clip con un mensaje en el que expresó el profundo dolor que significaron los años lejos de su hija, pero también la felicidad de cumplir el sueño de volver a abrazarla:

“No hay nada que yo pueda decir que describa todo lo que siento por ti, eres ese rayo de luz que ilumina mi vida entera, eres el motivo de cada paso que doy (…). Ha sido un sacrificio doloroso y desgarrador, pero mami soporta todo por tu felicidad. Verte y abrazarte es el sueño hecho realidad que tanto he venido pidiendo a Dios”.

La mujer también agradeció a sus padres, a quienes definió como sus “guías y amores eternos”, asegurando que nunca podrá recompensar todo lo que han hecho por ella.

Según relató, su intención era sorprender a su hija en casa, pero finalmente fue la pequeña quien la sorprendió en el aeropuerto.

El video acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que se solidarizan con la historia, muchos de ellos compartiendo experiencias similares de separación y reencuentro.

