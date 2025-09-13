Lágrimas, abrazos y emoción: El regreso a Cuba que hizo llorar a toda una familia

Un emotivo reencuentro familiar en Cuba ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, luego de que una cubana compartiera en TikTok el instante en que volvió a abrazar a sus seres queridos tras dos años de separación.

En el video, publicado por la usuaria @ylimey.castellanos, se observa a la joven llegar de sorpresa y fundirse en un fuerte abrazo con la que parece ser su madre, quien no puede contener las lágrimas de emoción. La escena estuvo acompañada de sonrisas, sollozos y la alegría de vecinos y familiares que fueron testigos del esperado momento.

“Gracias Dios por este momento tan especial después de 2 años, al fin se logró. Los amo con la vida”, escribió la protagonista del reencuentro en la descripción del video, que rápidamente se hizo viral en la plataforma.

Las imágenes muestran a madre e hija estrechándose con fuerza, en un abrazo cargado de amor y nostalgia, reflejo del dolor que implica la distancia y la felicidad de volver a encontrarse en la isla.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, muchos identificándose con la experiencia de la migración y destacando lo conmovedor del momento. “Ese abrazo lo dice todo”, “No hay nada como el calor de la familia” o “Se me aguaron los ojos viendo esto”, son algunas de las reacciones que recibió la publicación.

El reencuentro es parte de las numerosas historias de cubanos que, tras largos periodos separados de sus familias por motivos migratorios, logran volver a casa y vivir instantes inolvidables que emocionan a toda la comunidad digital.

