“No pudo contener las lágrimas”: Así reaccionó un padre cuando sus hijos lo sorprendieron en su trabajo en Cuba

Un emotivo reencuentro entre un padre y sus hijos en Cuba se ha vuelto viral en TikTok, luego de que un joven decidiera sorprender a su progenitor en su centro de trabajo, provocando una reacción cargada de emoción y lágrimas.

El video, publicado por el usuario @angelito_9211, muestra el instante en que el padre, sentado en una oficina, ve entrar inesperadamente a su hijo. De inmediato, se levanta con una sonrisa de incredulidad y corre a abrazarlo con fuerza, en medio de lágrimas de felicidad.

La sorpresa no terminó ahí. Al salir del centro laboral, el padre recibió otra grata emoción: una joven, aparentemente su hija, lo esperaba a la salida. Al verla, se lanzó a sus brazos y ambos compartieron un conmovedor abrazo que también lo hizo llorar.

Las imágenes reflejan la intensidad de los sentimientos que generan los reencuentros familiares en un país donde la migración ha separado a millones de familias cubanas.

En los comentarios del video, muchos usuarios compartieron experiencias similares y destacaron el valor de esos momentos irrepetibles que por siempre quedarán en el recuerdo.

El clip acumula miles de visualizaciones y reacciones en TikTok, donde los internautas han descrito la escena como “un retrato del amor incondicional entre padres e hijos”.

