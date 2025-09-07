No habían visto nunca a su nieta y su reacción al conocerla te hará llorar: Emotivo reencuentro en Cuba

Un video compartido en TikTok ha conmovido a cientos de usuarios al mostrar el emotivo momento en que una pareja de abuelos cubanos conoció en persona a su nieta por primera vez.

En las imágenes, publicadas por la madre de la pequeña, se observa cómo la joven llega corriendo con su hija en brazos por la acera de una calle en Cuba.

Al entrar en la casa, sorprende no solo a sus padres con la niña, a quien no habían tenido la oportunidad de conocer en persona, sino también a otros familiares presentes, que no esperaban el encuentro.

“Los abuelos conociendo a su nieta Anto por primera vez en persona”, escribió la madre en la publicación que rápidamente acumuló reacciones.

La abuela, visiblemente emocionada, recibe a la niña entre lágrimas y la sostiene en brazos con ternura. Poco después, le da el biberón mientras la pequeña se acomoda con naturalidad, como si siempre hubiera estado en su regazo.

El instante, cargado de afecto y unión familiar, refleja la fuerza del vínculo de sangre que no se rompe pese a la distancia. El encuentro ha despertado la sensibilidad de numerosos usuarios, que han dejado mensajes celebrando la escena y destacando el valor de los lazos familiares.

