El niño no sabía que el oso era su mamá: La emotiva sorpresa de cumpleaños en Cuba que hizo llorar a todos

Un emotivo video grabado en Cuba está conmoviendo a miles de usuarios en TikTok, tras mostrar el inesperado gesto de una madre hacia su hijo en el día de su cumpleaños.

La mujer apareció en la fiesta disfrazada de oso gigante, con un vestido azul brillante y un gran lazo a juego. En la escena, se le ve entrar a la casa con un globo y una tarta en la mano, mientras felicita al pequeño como si ella no pudiera estar presente físicamente.

El niño, incrédulo y conmovido, escucha las palabras de la “mascota” y se prepara para soplar las velas, hasta que llega el momento más impactante: la madre se quita la cabeza del disfraz y revela su identidad.

Al descubrirla, el menor rompe en llanto y corre a abrazarla con fuerza, desatando también las lágrimas de ella y de varios familiares presentes.

El video, publicado por la usuaria @claudiadaisson, acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que han quedado tocados por la intensidad del reencuentro.

Muchos califican la escena como “un regalo inolvidable” y “una de las sorpresas más lindas que se han visto en la plataforma”.

La secuencia se ha convertido en un fenómeno viral, recordando el fuerte lazo entre madres e hijos, y cómo incluso los gestos más sencillos pueden generar momentos imborrables en la memoria de los niños.

