TikTok podría continuar en EE. UU.: Trump insinúa acuerdo tras reunión comercial con China

TikTok parece haber ganado un respiro en Estados Unidos tras años de amenazas de veto luego de que el presidente Donald Trump sugiriera este lunes que alcanzó un acuerdo con China para mantener operativa la aplicación, que cuenta con unos 150 millones de usuarios en el país.

La noticia fue reportada por CNN y confirmada por EFE, que detalló que el entendimiento se alcanzó durante una ronda de negociaciones comerciales en Madrid.

Según Washington, el acuerdo prevé que la filial de TikTok en EE. UU. pase a ser de propiedad estadounidense, aunque los representantes chinos no ofrecieron detalles y señalaron que los líderes de ambos países, Trump y Xi Jinping, cerrarán el consenso en una llamada telefónica programada para este viernes.

Trump se adelantó a los equipos negociadores con un mensaje en Truth Social: “La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha salido MUY BIEN. También se consiguió un acuerdo sobre una ‘cierta’ compañía que los jóvenes de nuestro país querían mucho salvar. ¡Estarán muy felices! Hablaré con el presidente Xi el viernes”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que el marco del acuerdo garantiza que TikTok en EE. UU. quedará bajo control de capital estadounidense, aunque evitó precisar los términos comerciales.

“El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes”, señaló a los medios en Madrid.

Desde la parte china, el viceministro de Comercio Li Chenggang sostuvo que el consenso responde a un “interés mutuo” y se alcanzó gracias a la cooperación entre delegaciones.

El subdirector de la Administración Ciberespacial de China, Wang Jingtao, añadió que el Gobierno de Pekín evaluará cuestiones vinculadas a exportación tecnológica, licencias de algoritmos y propiedad intelectual de TikTok.

El futuro de la aplicación ha estado en juego desde que el Congreso estadounidense aprobó, bajo la presidencia de Joe Biden, una ley que prohíbe su operación si la empresa matriz, ByteDance, mantiene control sobre sus operaciones en EE. UU. Trump, que en su primer mandato impulsó la prohibición, cambió de posición al considerar que la red social contribuyó a su victoria electoral en 2024.

Las negociaciones sobre TikTok se desarrollan en paralelo a las tensiones comerciales más amplias entre Washington y Pekín, que incluyen sanciones, restricciones tecnológicas y disputas arancelarias.

Madrid fue sede de la cuarta ronda de conversaciones, en las que también se abordaron temas como el blanqueo de dinero, minerales estratégicos y el caso de Nvidia en China.

Si el acuerdo se confirma el viernes, TikTok podría evitar una salida forzosa del mercado estadounidense, al menos por ahora, y ByteDance mantendría una participación indirecta bajo condiciones revisadas.

La permanencia de TikTok en Estados Unidos ha sido un pulso constante entre Washington y Pekín, marcado por tensiones políticas, comerciales y judiciales.

Ya en diciembre de 2024, la Corte Federal de Apelaciones ratificó la obligación de que ByteDance vendiera la aplicación antes del 19 de enero de 2025, so pena de su prohibición en el país. La medida fue respaldada por el Congreso bajo el argumento de seguridad nacional.

Con el calendario en contra, el Tribunal Supremo endureció la presión en enero de 2025. Los jueces se inclinaron a favor de la ley que prohibiría TikTok, y poco después, el Supremo dio luz verde a su suspensión en Estados Unidos.

La aplicación llegó a estar bloqueada el 19 de enero, en vísperas de la toma de posesión de Donald Trump, lo que generó incertidumbre sobre su regreso.

Una vez en el poder, Trump cambió de estrategia y propuso alternativas para evitar el apagón definitivo. El presidente planteó la creación de una sociedad conjunta en la que EE. UU. tuviera el 50% de control de la aplicación, ofreciendo una salida negociada que permitiera a TikTok seguir operando bajo condiciones de seguridad nacional.

En los meses siguientes, Trump mantuvo la presión pero también abrió ventanas de negociación. En abril concedió una prórroga de 75 días para que ByteDance encontrara comprador estadounidense, y en junio amplió el plazo por otros 90 días, evitando de nuevo la prohibición inmediata de la app.

Finalmente, Trump aseguró haber encontrado un comprador para TikTok, aunque aclaró que la operación necesitaría la aprobación de China.

Preguntas frecuentes sobre el acuerdo de TikTok en Estados Unidos