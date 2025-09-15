Cubana enseña “truco psicológico” para que un hombre tema perder a su pareja: "Que él sepa esto"

Una joven cubana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un video con lo que llamó un “truco psicológico” para que un hombre tenga miedo a perder a su pareja.
En el clip, la usuaria @liz110622 ofrece una serie de consejos dirigidos a mujeres que desean proyectar independencia dentro de una relación amorosa.
“No importa cuánto deseo tengas de pasarte el día entero con él, tú siempre tienes algo que hacer, siempre estás ocupada”, dijo la creadora de contenido, quien subrayó que es la mujer quien debe decidir en qué momento ver a su pareja.
Entre las recomendaciones, la cubana señaló la importancia de mantener los propios planes personales por encima de la relación: “Si tienes una cita para arreglarte el pelo o las uñas, no la canceles. Tu prioridad siempre eres tú”.
Asimismo, destacó que las decisiones individuales no deben depender de la aprobación del compañero: “Si quieres cambiarte el color del cabello, lo haces y luego lo sorprendes”.
Otro de los puntos que llamó la atención fue el referido al manejo de la comunicación: “Si hay algún silencio incómodo, tú nunca eres la primera en romperlo; que él entienda que si quiere seguir la conversación, es él quien debe buscar un tema”.
Lo más leído hoy:
El mensaje de empoderamiento femenino ha sido aplaudido por muchas mujeres en redes sociales, que consideran que estas actitudes transmiten seguridad, confianza y autonomía en la relación.
“La mujer que es segura de sí misma se siente y se nota, que él sepa que el día de mañana tú estás bien con él o sin él”, concluyó la joven en su video.
El material acumula miles de reproducciones y comentarios de apoyo en TikTok, donde muchas usuarias han compartido sus propias experiencias y reflexiones sobre la importancia de mantener la independencia dentro de una pareja.
Preguntas frecuentes sobre el empoderamiento femenino en relaciones
¿Cuál es el "truco psicológico" que propone la joven cubana para que un hombre tema perder a su pareja?
El "truco psicológico" consiste en proyectar independencia y mantener prioridades personales dentro de una relación. La joven sugiere que las mujeres deben mantenerse ocupadas, no cancelar sus planes personales y no buscar la aprobación del compañero para decisiones individuales. Este enfoque busca transmitir seguridad y autonomía, haciendo que el hombre valore más la relación.
¿Por qué es importante mantener la independencia en una relación amorosa?
Mantener la independencia en una relación es crucial para la autoestima y la confianza personal. Según la joven cubana, esto asegura que las mujeres se sientan completas y seguras tanto dentro como fuera de la relación, evitando la dependencia emocional y promoviendo un vínculo más saludable y equilibrado.
¿Qué opinan las redes sociales sobre el consejo de empoderamiento femenino en relaciones?
El consejo de empoderamiento ha sido ampliamente aplaudido por mujeres en redes sociales, quienes consideran que estas actitudes transmiten seguridad y autonomía. Sin embargo, también existen críticas que señalan la generalización del discurso, recordando que cada relación es única y debe ser manejada según sus propias dinámicas.
¿Cómo influye el silencio en las relaciones según la creadora de contenido cubana?
El silencio es visto como una poderosa herramienta para demostrar autocontrol y valor propio en una relación. Según la cubana, evitar reclamos o discusiones innecesarias puede hacer que la pareja reconozca el valor de la compañía y la autonomía de la mujer, manteniéndola en sus pensamientos de manera positiva.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.