Cubano compra un pollo en supermercado y descubre una sorpresa en su interior: “¿Qué cosa es esto, caballero?”

Un cubano residente en Perú compartió en TikTok la insólita experiencia que vivió al comprar un pollo en un supermercado de ese país, cuyo tamaño lo dejó perplejo desde el primer momento.

“Acabamos de venir del mercado a comprar un pollo y miren qué clase de tamaño tiene el pollo este. Le digo a la señora del mercado: ¿esto es un pollo o un avestruz, o un pavo? ¡Qué cosa es esto!”, comentó entre risas el joven, mientras mostraba la descomunal ave a la cámara.

El cubano bromeó con el tamaño exagerado de las pechugas del animal: “Ese pollo iba al gimnasio, la pechuga es más grande que mi cara”.

Según dijo, estaba sorprendido con las “bendiciones de la tierra de este país”, aunque también se preguntó con qué alimentaban a los animales para crecer así.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al abrir el pollo. Dentro encontró una bolsa plástica que contenía la cabeza y las patas del ave, algo que nunca había visto antes. “Ahora dime tú, ¿qué le echaban a ese pollo?”, exclamó asombrado.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando cientos de comentarios de cubanos que reaccionaron con humor y sorpresa al peculiar hallazgo.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de cubanos en supermercados internacionales