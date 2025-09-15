Cubano compra un pollo en supermercado y descubre una sorpresa en su interior: “¿Qué cosa es esto, caballero?”

Un cubano residente en Perú compartió en TikTok la insólita experiencia que vivió al comprar un pollo en un supermercado de ese país, cuyo tamaño lo dejó perplejo desde el primer momento.
“Acabamos de venir del mercado a comprar un pollo y miren qué clase de tamaño tiene el pollo este. Le digo a la señora del mercado: ¿esto es un pollo o un avestruz, o un pavo? ¡Qué cosa es esto!”, comentó entre risas el joven, mientras mostraba la descomunal ave a la cámara.
El cubano bromeó con el tamaño exagerado de las pechugas del animal: “Ese pollo iba al gimnasio, la pechuga es más grande que mi cara”.
Según dijo, estaba sorprendido con las “bendiciones de la tierra de este país”, aunque también se preguntó con qué alimentaban a los animales para crecer así.
Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al abrir el pollo. Dentro encontró una bolsa plástica que contenía la cabeza y las patas del ave, algo que nunca había visto antes. “Ahora dime tú, ¿qué le echaban a ese pollo?”, exclamó asombrado.
El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando cientos de comentarios de cubanos que reaccionaron con humor y sorpresa al peculiar hallazgo.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de cubanos en supermercados internacionales
¿Cuál fue la sorpresa que encontró el cubano dentro del pollo en Perú?
El cubano encontró una bolsa plástica que contenía la cabeza y las patas del ave dentro del pollo que compró en el supermercado en Perú. Este hallazgo inusual generó sorpresa y humor tanto en el protagonista del video como en los usuarios de redes sociales que vieron la publicación.
¿Por qué el video del cubano se volvió viral en TikTok?
El video se volvió viral por la reacción humorística del cubano al descubrir el inusual contenido dentro del pollo y su comentario sobre el tamaño descomunal del ave. Además, la sorpresa y el tono jocoso con el que relató la experiencia resonaron con otros cubanos que también comentaron con humor sus propias experiencias similares en el extranjero.
¿Qué reflexión hace el cubano sobre los productos en el extranjero comparado con Cuba?
El cubano reflexiona sobre la abundancia y el acceso a productos en otros países, en contraste con la escasez en Cuba. Destaca la sorpresa y admiración ante la calidad y disponibilidad de productos, como en el caso del pollo en Perú, lo que genera un contraste con la realidad de la isla donde el acceso a bienes básicos es limitado.
¿Cómo se compara la experiencia de compra de los cubanos en el extranjero con la de Cuba?
La experiencia de compra en el extranjero, como en Perú, sorprende a los cubanos por la variedad y calidad de productos disponibles, algo que contrasta con la escasez y limitaciones en Cuba. Esto se evidencia en las reacciones de cubanos que migran y comparten sus impresiones sobre la abundancia en supermercados fuera de la isla.
