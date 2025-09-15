Cubano arrasa en redes bailando salsa en tacones: ¡Ni las mujeres se atreven a tanto despelote!”

Un cubano se ha robado la atención en TikTok tras compartir un divertido video en el que aparece bailando en la cocina de su casa con tacones altos, al ritmo del popular tema “Mala” de Haila María Mompié.

En las imágenes, el joven muestra su gracia y energía mientras se mueve con seguridad por el espacio, combinando pasos de baile con gestos que arrancaron carcajadas y aplausos de miles de internautas.

El propio creador acompañó el clip con la frase: “¿Cuántas bailaron con esta canción cuando cocinaban?”, lo que desató una ola de comentarios de usuarios que aseguraron sentirse identificados con la escena.

El video ya ha sido compartido por miles de personas y ha convertido al cubano en una sensación dentro de la plataforma, donde muchos destacaron no solo su desparpajo, sino también la destreza para moverse con tacones.

La canción “Mala”, interpretada por Haila, ha sido uno de los temas más bailados en Cuba y, al parecer, continúa siendo una fuente de inspiración para momentos de alegría cotidiana.

