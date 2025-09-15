Un video compartido en TikTok por la cubana Geidy Sotolongo (@geidy2568) se ha vuelto viral al mostrar algo que, según sus propias palabras, “no se ve todos los días”: un Ford Mustang circulando por las calles de Santa Clara.
Entre risas y sorpresa, la joven relató mientras grababa: “Caballero, un Mustang en la calle Santa Clara. Yo nunca lo había visto. La gente mirándolo, los niños se quedaron locos. Y las calles tan feas y tan malas que están”. El clip muestra al llamativo auto estacionado, atrayendo todas las miradas a su alrededor.
Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Algunos usuarios de Estados Unidos ironizaron: “Aquí eso es una bicicleta”, mientras otros recordaron la desigualdad en la isla: “Un cubano por sus propios esfuerzos difícilmente puede aspirar a tener un carro”.
La propia Geidy respondió a varias críticas reconociendo que en Cuba tener un vehículo así es un verdadero lujo: “Es un lujo en cualquier parte del mundo, pero aquí, que la mayoría andamos a pie o en bicicleta, más todavía”.
Otros comentarios mezclaron humor y escepticismo: “¿Cómo harán con la gasolina y las piezas de repuesto?”, se preguntó un internauta. Otro agregó: “Me imagino a los Ladas de la policía detrás de ese Mustang, sin pasar de 70 km/h”.
Pese a las bromas y comparaciones, el asombro fue generalizado. Para muchos cubanos, acostumbrados a autos clásicos y soviéticos, ver un deportivo moderno en plena calle es casi un espectáculo. “En Cuba debe haber menos de cinco Mustangs”, calculó la creadora del video.
Lo más leído hoy:
El Mustang no solo rodó por Santa Clara, también encendió un debate en TikTok sobre el lujo, la emigración y la vida en Cuba. Como resumió un usuario: “En Cuba, cualquier cosa llama la atención”. Y este auto, sin duda, no pasó inadvertido para los vecinos de la zona.
Preguntas frecuentes sobre el impacto de los autos de lujo en Cuba
¿Por qué causa asombro ver un Mustang en las calles de Cuba?
Ver un Mustang en Cuba es sorprendente debido a la escasez y la crisis económica que afecta a la mayoría de la población. La presencia de vehículos de lujo en un entorno donde predominan los autos clásicos y soviéticos resalta las desigualdades económicas y genera debate sobre el acceso a este tipo de bienes.
¿Cómo afecta la llegada de autos de lujo a la percepción social en Cuba?
La llegada de autos de lujo a Cuba destaca las desigualdades económicas y provoca un contraste evidente con la realidad de escasez que vive la mayoría de los cubanos. Este fenómeno alimenta el debate sobre cómo algunos sectores pueden acceder a lujos mientras otros enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
¿Qué opinan los cubanos sobre los vehículos de lujo en la isla?
Las opiniones están divididas: algunos ven los vehículos de lujo como símbolos de éxito personal y poder adquisitivo, mientras otros los consideran una provocación y reflejo de las contradicciones económicas del país. La presencia de estos autos genera tanto admiración como críticas por el evidente contraste social.
¿De dónde provienen los autos de lujo que circulan en Cuba?
Los autos de lujo en Cuba suelen ser importados desde Estados Unidos u otros países a través de vías legales, como mipymes o importadoras autorizadas. Sin embargo, esto genera suspicacias sobre su procedencia y legalidad, especialmente en un contexto de restricciones económicas.
¿Cuál es el impacto de los videos de autos de lujo en redes sociales cubanas?
Los videos de autos de lujo en redes sociales cubanas generan un intenso debate sobre la desigualdad y las posibilidades de acceso a bienes de alto valor en un país con problemas económicos significativos. Estos videos se vuelven virales y alimentan discusiones sobre el contraste entre lujo y precariedad en Cuba.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.