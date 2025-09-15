Un video compartido en TikTok por la cubana Geidy Sotolongo (@geidy2568) se ha vuelto viral al mostrar algo que, según sus propias palabras, “no se ve todos los días”: un Ford Mustang circulando por las calles de Santa Clara.

Entre risas y sorpresa, la joven relató mientras grababa: “Caballero, un Mustang en la calle Santa Clara. Yo nunca lo había visto. La gente mirándolo, los niños se quedaron locos. Y las calles tan feas y tan malas que están”. El clip muestra al llamativo auto estacionado, atrayendo todas las miradas a su alrededor.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Algunos usuarios de Estados Unidos ironizaron: “Aquí eso es una bicicleta”, mientras otros recordaron la desigualdad en la isla: “Un cubano por sus propios esfuerzos difícilmente puede aspirar a tener un carro”.

La propia Geidy respondió a varias críticas reconociendo que en Cuba tener un vehículo así es un verdadero lujo: “Es un lujo en cualquier parte del mundo, pero aquí, que la mayoría andamos a pie o en bicicleta, más todavía”.

Otros comentarios mezclaron humor y escepticismo: “¿Cómo harán con la gasolina y las piezas de repuesto?”, se preguntó un internauta. Otro agregó: “Me imagino a los Ladas de la policía detrás de ese Mustang, sin pasar de 70 km/h”.

Pese a las bromas y comparaciones, el asombro fue generalizado. Para muchos cubanos, acostumbrados a autos clásicos y soviéticos, ver un deportivo moderno en plena calle es casi un espectáculo. “En Cuba debe haber menos de cinco Mustangs”, calculó la creadora del video.

El Mustang no solo rodó por Santa Clara, también encendió un debate en TikTok sobre el lujo, la emigración y la vida en Cuba. Como resumió un usuario: “En Cuba, cualquier cosa llama la atención”. Y este auto, sin duda, no pasó inadvertido para los vecinos de la zona.

Preguntas frecuentes sobre el impacto de los autos de lujo en Cuba