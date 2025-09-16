Marian Anett (@marian_anett) se fue de Cuba a Estados Unidos cuando su abuela tenía 97 años. En ese momento, creyó que ese abrazo sería el último. Pero el destino le tenía guardado un momento que hoy emociona a miles en redes sociales.

Después de tres años sin verla, Marian volvió a la isla y pudo abrazar de nuevo a su abuela, ahora con 100 años. El reencuentro, compartido en su cuenta de TikTok, muestra a ambas en un momento íntimo, cargado de amor, gratitud y ternura.

“Me fui cuando tenía 97 años y pensé que no la vería más… Después de 3 años la volví a abrazar. Gracias Dios”, escribió Marian sobre el video que ya ha acumulado miles de visualizaciones y reacciones. La escena, grabada en Cuba, muestra a la abuela sentada en su sillón de siempre, y a Marian yendo directamente hacia ella para volver a sentirla y charlar con ella, como si el tiempo se detuviera por un instante.

El video tocó una fibra muy sensible en la comunidad cubana. En los comentarios, decenas de personas comparten historias similares: abuelos que murieron mientras sus nietos estaban lejos, viajes postergados que llegaron demasiado tarde y abrazos que nunca se dieron.

“Tuviste mucha suerte. Muchos no lo logramos”, comentó una usuaria. “La mía murió estando en travesía y no me pude despedir”, agregó otra. Pero también hubo esperanza: “Dios permita y yo pueda abrazar a mi abuelo… cuando salí tenía 94 y ahora tiene 97”.

Marian respondió a cada mensaje con el mismo amor que se refleja en su video. “Cuando me fui sentí que no la abracé lo suficiente”, confesó. “Solo le pedía a Dios volver a hacerlo. Y hoy solo puedo decir que los abuelos deberían ser eternos”.

Su historia es, al final, la de muchos cubanos. Una mezcla de nostalgia, amor familiar y esa fe que sostiene en la distancia. Para Marian, volver fue una promesa cumplida y estar con su abuela un sueño hecho realidad. Y para quienes la siguen, su video se ha convertido en un abrazo colectivo.

