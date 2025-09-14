“No pude evitar llorar”: Así recibió su familia a un joven cubano que volvió a Cuba tras dos años de ausencia

Un cubano protagonizó un emotivo regreso a la isla tras dos años de ausencia, dejando grabados conmovedores momentos de reencuentro con sus familiares. El video, compartido en TikTok por su hermana, acumula cientos de comentarios por la carga emocional de las escenas.

En las imágenes se puede ver cómo el joven sorprende a su abuela, quien lo recibe con lágrimas y un abrazo lleno de ternura. También se reencuentra con otros familiares, entre ellos su madre y amigos cercanos, a quienes no veía desde hacía más de 24 meses.

“Así mi hermano vivió el regreso a Cuba después de dos años”, escribió su hermana al publicar el video en la red social.

El clip refleja el impacto de la migración cubana y cómo la separación prolongada de los seres queridos convierte cada regreso en un acontecimiento cargado de emoción.

La publicación ha tocado el corazón de muchos internautas, ya que muchas familias se identificaron con la experiencia de vivir encuentros similares tras años de distancia.

