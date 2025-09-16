Una joven compartió en TikTok cómo es su vida diaria dentro de un pequeño tráiler que alquila en Miami, y su video no tardó en volverse viral. La razón: la cifra que paga por ese espacio desató una ola de comentarios encontrados.

El tráiler, que muestra en detalle en su publicación, cuenta con una habitación privada, baño con agua caliente y fría, y una cocina pequeña pero completamente equipada. Además, el espacio está climatizado y, según explica, el alquiler incluye electricidad e internet, lo que le permite ahorrar en servicios básicos.

Pero lo que más llamó la atención no fue el tamaño del lugar ni su distribución, sino el precio: la joven, que se identifica como @liberacy.manicure en TikTok, reveló que paga $1,200 mensuales por vivir ahí. Y fue entonces cuando las redes reaccionaron con todo tipo de opiniones.

"¡Niña, sal de ahí! En Jacksonville pagas eso por un apartamento con lavandería incluida", escribió una usuaria.

"Eso no está mal, pago $2,000 por un 1/1 en Sunrise/Plantation", comentó otra.

También hubo quienes la defendieron: “Entiendan que ella está en un proceso de crecimiento, y en Miami hay mucho movimiento. Le veo muy bien empezar ahí”, opinó una seguidora. “Ella no vive de apariencia. Está ahorrando y tiene lo que necesita”, comentó otra.

La joven aclaró que, aunque no tiene lavadora en casa, acude a una lavandería donde, por unos $40 dólares, puede dejar toda su ropa limpia y seca. Ese dato también generó polémica entre los usuarios, muchos de los cuales aseguraron que jamás han pagado tanto por lavar su ropa en Miami.

En medio de una ciudad donde las rentas no dejan de subir, esta historia abre el debate sobre hasta qué punto vale la pena pagar por independencia y comodidad, aunque sea en un tráiler.

