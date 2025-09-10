Joven cuenta su experiencia en el salón de Isabella Ladera en Miami: Esto le cobraron

La influencer venezolana Kani Coy compartió en redes sociales su experiencia tras visitar el salón de belleza de Isabella Ladera, ubicado en Coral Gables, Miami, y reveló cuánto pagó por los servicios.

“Estoy caminando hacia el salón de belleza de Isabella Ladera. Vamos a ver cuánto me cuesta arreglarme el pelo y las uñas. Apenas llegué me emocioné porque, bueno, ustedes saben es el estudio de Isabella Ladera. Me pareció bien lindo, muy minimalista y súper iluminado, que me parece mega importante”, comenzó relatando Coy.

La influencer destacó que en el lugar no solo ofrecen servicios de cabello y uñas, sino también de cejas y pestañas. Durante su visita, recibió atención de Valentina, quien se encargó de hacerle las uñas, y de Willy, un estilista cubano que le arregló el cabello. “De verdad que hace un excelente trabajo”, aseguró.

Sobre los precios, Coy detalló que el secado de pelo le costó 70 dólares y las manos 65 dólares. “Estoy muy contenta porque pensé que iba a ser mucho más costoso, porque Isabella Ladera ha creado una marca. Yo dije: me van a cobrar 300 dólares, pero no, súper adecuado”, afirmó.

La influencer también valoró la buena atención, la ubicación del estudio y el hecho de que cuente con estacionamiento cercano. “Eso me gusta porque en Miami es un tema”, agregó.

La visita de Coy al salón ocurre mientras Isabella Ladera, reconocida influencer venezolana, se encuentra en medio de la polémica tras la filtración de un video íntimo con su expareja, el cantante Beelé.

