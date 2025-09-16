Willy Chirino se une a dos jóvenes artistas para cantarle a la libertad de Cuba

El legendario cantante cubano Willy Chirino ha unido su voz a la de dos jóvenes artistas, Néstor Meneses y El Rojo, en una emotiva colaboración musical que tiene como centro la libertad de Cuba.

"Hoy es un día muy especial porque acabo de conocer a estos dos jóvenes cubanos que han venido aquí a mi casa porque tienen una canción espectacular, muy linda, a mí me emocionó muchísimo cuando la escuché y me encanta saber que hay jóvenes cubanos que están dedicando su talento a la causa de la libertad de Cuba", expresó Chirino en un video compartido en el Instagram de Néstor.

La canción refleja el dolor de un país marcado por la represión y la decadencia, así como la esperanza viva de millones que sueñan con una Cuba libre de dictadura.

Conmovido por la propuesta, el intérprete de “Nuestro día ya viene llegando” invitó a los jóvenes a compartir escenario con él el próximo 27 de septiembre, durante su concierto en el Flamingo Theater Bar de Miami, donde cantarán juntos este tema cargado de sentimiento y compromiso.

Néstor agradeció la oportunidad a través de Instagram: “Muchas gracias maestro por esta gran oportunidad y por todo lo que ha hecho por Cuba. Gracias a Dios y a todas las personas que hicieron posible esta unión”.

En TikTok, El Rojo publicó un video donde se ve a los tres cantando un fragmento de la canción, que ya ha comenzado a emocionar a los usuarios por su mensaje directo y su carga emocional.

Esta colaboración entre generaciones no solo resalta la vigencia artística de Chirino, sino también el compromiso de una nueva generación de músicos cubanos con el anhelo de libertad y cambio para su país.

