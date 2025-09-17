¡Nueva boda en la farándula cubana! Dayamí La Musa anuncia su compromiso con su novio de la manera más original

La reguetonera cubana Dayamí La Musa sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con su novio, Yan Mar, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

En el emotivo post, la artista aparece abrazando a su pareja, quien está de espaldas y viste una camisa blanca con un detalle muy especial: al levantarle el cuello, se puede leer la frase bordada “I said yes” (“Dije que sí”), mientras Dayamí muestra orgullosa su anillo de compromiso.

La cantante acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción:

“Omgggg. I said yes. I’m the luckiest girl in the world. No puedo expresar cuántas emociones siente mi corazón, después de tantos años de altas y bajas, de buenos y difíciles momentos decidimos unirnos en matrimonio después de tantos años en los que siempre terminamos eligiéndonos el uno al otro. Quería compartir mi felicidad con ustedes, estoy oficialmente fuera del mercado. Claro que quiero pasar el resto de mi vida contigo, gracias por hacerme la mujer más especial que existe y escogerme para ser tu esposa. Te amo”.

El compromiso llega tras una larga relación marcada por momentos complicados, pero también por la firme decisión de la pareja de mantenerse juntos.

Ahora, La Musa y Yan Mar se preparan para dar el gran paso hacia el matrimonio, uniendo aún más sus vidas en medio de la felicidad compartida con sus fanáticos.

Dayamí La Musa estuvo casada con el reguetonero cubano Osmani García "La Voz". La pareja contrajo matrimonio en el año 2017 y se separó en 2019.

