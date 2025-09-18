Régimen cubano entrega vivienda a madre adolescente de 13 años y lo presenta como “logro social”

La vivienda entregada no borra la deuda del Estado con la infancia y la prevención

La propaganda oficial en Cuba volvió a exhibir como un “logro social” una tragedia: el embarazo adolescente. Esta vez, una menor de apenas 13 años recibió una vivienda en Baracoa, en un acto encabezado por autoridades locales.

Según publicó en Facebook el vocero del régimen Carlos Pérez, el Consejo de la Administración Municipal entregó una casa a la joven madre como parte de un “esfuerzo conjunto” entre los sectores de educación, salud y la comunidad.

El oficialista presentó el hecho como un acto de “solidaridad y compromiso social”.

La Dirección Municipal de Salud en Baracoa también compartió la noticia en redes sociales, destacando la participación del presidente del Consejo Popular y del intendente municipal en la ceremonia.

Las publicaciones insistieron en presentar la entrega como una muestra de apoyo a “familias vulnerables, especialmente a las madres adolescentes”.

Sin embargo, el caso pone en evidencia la crudeza de una realidad silenciada: el embarazo infantil en Cuba.

Y más que eso, aunque el régimen presuma esta entrega de casa, a diario madres con varios niños suplican por algún tipo de atención gubernamental, sin encontrar solución.

Por eso, lejos de ser un logro, el hecho de que una niña de 13 años se convierta en madre refleja la falta de políticas efectivas para prevenir abusos, violencias y embarazos a destiempo, que hipotecan la vida de miles de adolescentes en la isla.

El embarazo precoz es un problema persistente en el país, donde las estadísticas oficiales lo reconocen como una de las principales causas de deserción escolar y un factor que agrava la pobreza.

Aun así, el régimen prefiere presentarlo como un éxito propagandístico en lugar de abordar las causas estructurales que lo generan.

Aunque el régimen insiste en mostrar este gesto como un ejemplo de “solidaridad revolucionaria”, en los comentarios a la publicación varios internautas desmintieron la propaganda oficial.

Gustavo Fonseca cuestionó “el precio” que deberá pagar la adolescente en el futuro por esta supuesta ayuda, mientras China GC recordó que muchas madres trabajadoras y aportadoras a la sociedad nunca han tenido acceso a una vivienda.

En la misma línea, Modesto Tamayo señaló que la entrega “no significa nada” en un país con miles de mujeres sin techo, y que este tipo de publicaciones buscan maquillar la realidad.

Naranis Morales criticó que años atrás se prometió casas a madres con tres o más hijos y nunca se cumplió, y lamentó que una menor en edad escolar haya terminado en esa situación.

Por su parte, Jennifer Carle relató que tuvo a su hija a los 14 años, perdió su vivienda tras una inundación y lleva dos años en una institución estatal sin solución, aunque dijo alegrarse por la niña de 13 años que recibió casa.

Finalmente, María del Carmen Delafuente alertó que el sistema de salud debería enfocarse en prevenir los embarazos precoces, y advirtió que, si no se actúa, casos como este podrían multiplicarse entre adolescentes que lo vean como un camino para obtener beneficios.

A los graves problemas sociales que enfrenta Cuba —como la migración masiva, el envejecimiento poblacional y el deterioro de los servicios públicos— se suma un dato alarmante: la nación mantiene una tasa elevada de embarazos en adolescentes.

La presentación del Informe sobre el Estado de la Población Mundial, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reveló que, aunque Cuba registra una fecundidad general por debajo del índice de reemplazo poblacional desde 1978, la tasa de fecundidad en adolescentes sigue siendo alta y comparable con la del resto de América Latina.

De acuerdo con Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), las razones detrás de la baja natalidad general incluyen factores económicos, laborales, de salud, educativos y de realización personal.

Sin embargo, estas causas no han impedido que persistan los embarazos en edades tempranas, impulsados por la falta de educación sexual integral, vacíos en la planificación familiar y cierta permisividad social hacia las uniones precoces.

Los datos recabados en una encuesta de fecundidad de 2022 a más de mil familias cubanas apuntan a un ideal reproductivo disminuido: el 36 % de las mujeres entre 15 y 45 años solo tenía un hijo, y un 29 % había tenido menos hijos de los que desearía.

