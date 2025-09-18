Bomberos rescatan a una perrita en medio de un río de Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:
Una perrita fue rescatada en Sancti Spíritus por el cuerpo de bomberos, tras quedar atrapada en medio de un río y ser escuchada por vecinos que alertaron a las autoridades.
La Fundación ARCA Sancti Spíritus informó en Facebook que el incidente ocurrió en la noche del miércoles, cuando la perrita fue reportada llorando en el cauce del río.
Aunque los bomberos no contaban en ese momento con el permiso para realizar la operación, prometieron actuar al amanecer y cumplieron su palabra.
“Estos hombres valientes, a quienes no les importa que el ser en problemas sea un angelito de cuatro patas, nuevamente hicieron gala de su destreza y coraje”, señaló la organización en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde también agradeció públicamente el gesto de solidaridad de los rescatistas.
“A todos estos hombres nuestra Fundación Arca estará siempre en deuda con ellos”, subrayaron en las redes sociales.
El rescate ha sido recibido con muestras de respeto y ovaciones por parte de los seguidores de la Fundación, que resaltaron la dedicación y el amor por los animales del cuerpo de bomberos espirituanos.
El rescate de la perrita en Sancti Spíritus no es un hecho aislado. Bomberos en Guantánamo salvaron recientemente a un perrito atrapado en una vivienda en llamas, demostrando la valentía y compromiso de estos cuerpos de salvamento con la vida animal en situaciones extremas.
Meses atrás, otra perrita fue rescatada tras caer en un pozo en Ciego de Ávila, un caso que generó gran repercusión en redes sociales por el esfuerzo coordinado de los bomberos y vecinos que trabajaron juntos hasta ponerla a salvo.
Este año también trascendió el caso de un felino: bomberos lograron liberar a un gato que llevaba varios días atrapado en un patio, gesto que fue recibido con muestras de agradecimiento por la comunidad y que refuerza la imagen de estos rescatistas como protectores no solo de personas, sino también de animales en peligro.
Preguntas frecuentes sobre el rescate animal en Cuba
¿Cómo fue rescatada la perrita en Sancti Spíritus?
La perrita fue rescatada por los bomberos de Sancti Spíritus después de que vecinos escucharon sus lloros en el río y alertaron a las autoridades. Aunque inicialmente no contaban con permiso para la operación, los bomberos prometieron actuar al amanecer y cumplieron su palabra. La Fundación ARCA Sancti Spíritus celebró el rescate en sus redes sociales.
¿Qué papel juega la Fundación ARCA en el rescate de animales en Sancti Spíritus?
La Fundación ARCA Sancti Spíritus es clave en la coordinación y difusión de rescates animales en la región. A través de su cuenta de Facebook, informan sobre incidentes y agradecen las acciones de rescatistas y voluntarios, fomentando la concienciación sobre el bienestar animal.
¿Cómo ha evolucionado la protección animal en Cuba en los últimos años?
En Cuba, la protección animal ha ganado visibilidad gracias a la labor de voluntarios y organizaciones como la Fundación ARCA. A pesar de los recursos limitados, los bomberos han realizado múltiples rescates de animales, reflejando un compromiso creciente con el bienestar animal. Sin embargo, la aplicación del Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal sigue siendo insuficiente, y la protección efectiva aún depende en gran medida de la acción ciudadana.
