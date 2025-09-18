Bomberos rescatan a una perrita en medio de un río de Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:

Una perrita fue rescatada en Sancti Spíritus por el cuerpo de bomberos, tras quedar atrapada en medio de un río y ser escuchada por vecinos que alertaron a las autoridades.

La Fundación ARCA Sancti Spíritus informó en Facebook que el incidente ocurrió en la noche del miércoles, cuando la perrita fue reportada llorando en el cauce del río.

Captura Facebook / Fundación ARCA Sancti Spíritus

Aunque los bomberos no contaban en ese momento con el permiso para realizar la operación, prometieron actuar al amanecer y cumplieron su palabra.

“Estos hombres valientes, a quienes no les importa que el ser en problemas sea un angelito de cuatro patas, nuevamente hicieron gala de su destreza y coraje”, señaló la organización en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde también agradeció públicamente el gesto de solidaridad de los rescatistas.

“A todos estos hombres nuestra Fundación Arca estará siempre en deuda con ellos”, subrayaron en las redes sociales.

El rescate ha sido recibido con muestras de respeto y ovaciones por parte de los seguidores de la Fundación, que resaltaron la dedicación y el amor por los animales del cuerpo de bomberos espirituanos.

El rescate de la perrita en Sancti Spíritus no es un hecho aislado. Bomberos en Guantánamo salvaron recientemente a un perrito atrapado en una vivienda en llamas, demostrando la valentía y compromiso de estos cuerpos de salvamento con la vida animal en situaciones extremas.

Meses atrás, otra perrita fue rescatada tras caer en un pozo en Ciego de Ávila, un caso que generó gran repercusión en redes sociales por el esfuerzo coordinado de los bomberos y vecinos que trabajaron juntos hasta ponerla a salvo.

Este año también trascendió el caso de un felino: bomberos lograron liberar a un gato que llevaba varios días atrapado en un patio, gesto que fue recibido con muestras de agradecimiento por la comunidad y que refuerza la imagen de estos rescatistas como protectores no solo de personas, sino también de animales en peligro.

