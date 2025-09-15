Fuego arrasa con una vivienda en Santiago de Cuba

Un voraz incendio arrasó casi por completo una vivienda en la ciudad de Santiago de Cuba este domingo, dejando tras sí daños materiales severos, pero sin personas heridas ni fallecidas, según confirmó una fuente oficial.

El fuego se desató alrededor de las 5:30 p.m. del domingo en una casa ubicada en Ríos Rivera #112, entre Prolongación de Calvario y Hermanos Marín, en el reparto Veguita de Galo de la capital santiaguera.

Captura de Facebook/Aris Arias Batalla

Un reporte preliminar del comunicador Yosmany Mayeta Labrada en Facebook dio cuenta del hecho mientras ocurría.

La vivienda “se encuentra en llamas en estos momentos”, dijo, y añadió que los bomberos ya habían acudido al lugar, pero se observaba “gran cantidad de humo saliendo de la casa afectada, porque se quedaron sin agua y esperan un carro cisterna de mayor dimensión para sofocar el fuego por completo”.

Mayeta advirtió que el suceso mantenía “en tensión” a los residentes del barrio, temerosos de que el incendio se propagara a casas contiguas, mientras las fuerzas de salvamento intentaban sofocar las llamas.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Hasta ese instante, se desconocían las causas que originaron el siniestro y no había información sobre posibles daños humanos.

Posteriormente, el rescatista Aris Arias Batalla, vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios Cuba, informó que en el momento del incidente no había nadie en el domicilio y corroboró que “no hubo ningún lesionado, ni fallecido”.

Según su publicación en redes sociales, el fuego devastó por completo la sala y el primer cuarto de la casa, causó daño parcial en el baño y la segunda habitación, mientras que en la cocina-comedor los daños materiales fueron menores.

Un residente de la vivienda dijo que esta se adquirió recientemente y reconoció “deficiencias del sistema eléctrico”, señaló Arias.

El rescatista afirmó que “la rapidez, eficacia y profesionalidad de los jóvenes pertenecientes al Comando de Bomberos #1 (Martí) impidió la propagación a otras viviendas aledañas y que las llamas recorrieran todas las áreas de la vivienda afectada”.

Asimismo, agradeció la contribución de la Empresa Eléctrica, Aguas Santiago, la Policía y la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba, fuerzas especializadas y cooperantes “ante estos hechos fatales”.

Explota transformador en otro barrio de Santiago de Cuba

Otro preocupante incidente registrado también en la ciudad de Santiago de Cuba causó alarma a vecinos del reparto Mariana de la Torre: la explosión de un transformador eléctrico en la madrugada de este lunes.

Según la información publicada por Yosmany Mayeta Labrada, un transformador de electricidad ubicado en la avenida Jesús Menéndez —conocida como Cristina— explotó cerca de las 5:00 a.m. y “convirtió la calle en un escenario de pánico”.

Residentes del lugar dijeron que el día anterior el dispositivo había sido inspeccionado por linieros de la Empresa Eléctrica, luego de un reporte de los vecinos. De acuerdo con sus testimonios, la respuesta fue que “no había problema”, sin embargo, “horas más tarde, el estallido demostró lo contrario”, apuntó Mayeta.



En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa el transformador ardiendo. “Aquello parecía una antorcha olímpica que no se apagaba”, comentó un testigo al comunicador. Los vecinos temían que las llamas se expandieran a las viviendas.

Un comando de bomberos acudió a la zona y extinguió el fuego con rapidez. No obstante, los residentes del barrio quedaron en “alerta máxima” y “con una pregunta en el aire: ¿hasta cuándo la negligencia y la falta de mantenimiento seguirán poniendo en riesgo la vida de los santiagueros?”, advirtió la publicación.

Preguntas frecuentes sobre incendios en Santiago de Cuba