Auto vuelca y termina en llamas en la autopista a Pinar del Río: Tres personas graves

Al menos tres personas se encuentran heridas de gravedad tras un accidente ocurrido este martes en la autopista hacia Pinar del Río, cuando un automóvil volcó y terminó envuelto en llamas.

En el vehículo viajaban cinco personas: cuatro adultos y un niño, informó el perfil de Facebook de José Luis Llanes Matos.

De acuerdo con testigos, tres de los adultos resultaron con heridas graves y fueron trasladados de urgencia al hospital, mientras que el menor salió ileso.

“Gracias a Dios están vivos y espero que se recuperen los heridos”, señaló en redes sociales el internauta, quien compartió imágenes del siniestro.

Ante la magnitud del accidente, vecinos y conductores que circulaban por la zona auxiliaron a las víctimas y las trasladaron en vehículos particulares, sin esperar la llegada de la ambulancia.

“Llamamos a la policía de inmediato y llevamos a los heridos en carro porque no podíamos esperar. Creo que fue la mejor manera de ayudar”, añadió Llanes.

Lo más leído hoy:

El accidente provocó la paralización momentánea del tráfico en la autopista, mientras los bomberos sofocaban el incendio del automóvil. Hasta el momento no se han precisado las causas del siniestro.

Las autoridades no han emitido un parte oficial, pero según el internauta los tres heridos permanecen ingresados en estado grave.

El caso genera preocupación por la alta siniestralidad en las carreteras cubanas, donde los accidentes de tránsito figuran entre las principales causas de muerte accidental en el país.

Preguntas frecuentes sobre accidentes de tráfico en Cuba