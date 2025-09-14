Piden ayuda para cubrir necesidades médicas de liniero accidentado en San Miguel del Padrón

Vídeos relacionados:

La familia del liniero de la Empresa Eléctrica de La Habana, Osmani Hernández Madroza, gravemente herido mientras trabajaba en una avería en San Miguel del Padrón, pide apoyo ciudadano para conseguir medicamentos y material sanitario.

La expareja del trabajador, Gretel Aparicio, relató en redes sociales que Hernández, de 35 años y padre de su hijo, sufrió quemaduras severas en las manos, tras casi perder la vida durante la reparación de una avería.

A través de una publicación en Facebook subrayó que, pese a las promesas oficiales, se ven obligados a pedir solidaridad para cubrir lo básico, informó en la propia red social el usuario La Tijera.

“Estamos necesitando vendas y medicamentos para tratar sus quemaduras. Su hijo y su familia lo necesitan sano”, solicitó Aparicio, al explicar la situación que atraviesan.

La Unión Nacional Eléctrica aseguró en un inicio que acompañaba a la familia y estaba pendiente de todas sus necesidades, pero en la práctica la recuperación del trabajador parece depender más de la colaboración ciudadana que de las instituciones.

Aparicio compartió además una tarjeta bancaria para donaciones (9205 9598 7986 1533) y dejó un número de contacto (56072438) para quienes puedan contribuir con medicamentos o apoyo económico a los gastos hospitalarios.

También reclamó que se esclarezcan las causas del accidente y advirtió que “cuando se conozcan las verdaderas razones, si existe un culpable espero que todo el peso de la ley caiga sobre sus hombros y que la justicia no se venda los ojos”.

Su mensaje termina agradeciendo a los cubanos que, aun en medio de la precariedad, mantienen viva la solidaridad.

Según la Empresa Eléctrica de La Habana, el trabajador hizo contacto con un conductor partido y recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en ambos brazos. A pesar del impacto, Hernández no perdió el conocimiento y fue trasladado de urgencia al hospital Miguel Enríquez, donde permanece bajo atención médica.

El accidente generó preocupación e indignación entre los vecinos del lugar, quienes denunciaron a través de redes sociales la tardanza de los bomberos y la ausencia de una respuesta inmediata por parte de la empresa.

De acuerdo con testimonios recogidos por el perfil de Facebook La Tijera, fueron los propios residentes quienes, ante la falta de asistencia, bajaron al liniero del poste y lo llevaron en un vehículo particular hasta el centro médico.

Además, se conoció que el trabajador había solicitado su baja laboral en múltiples ocasiones durante los últimos tres meses, pero la empresa se la negó alegando “falta de personal”.

Esta negativa lo obligó a continuar en un puesto de alto riesgo, sin condiciones de seguridad adecuadas, según denunciaron allegados.

Hace poco más de un año, otro joven trabajador de la misma empresa, murió electrocutado mientras laboraba en un poste en Punta Brava, La Lisa, en un incidente que también fue criticado por la demora de los equipos de emergencia.

Cuba padece una aguda escasez de medicamentos. En julio, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el sistema sanitario cubano atraviesa una crisis estructural, con una cobertura de apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos.

Portal Miranda reconoció que los hospitales enfrentan "déficits crónicos de insumos médicos, fallas organizativas, éxodo de profesionales y venta ilegal de servicios", así como un alarmante aumento de la mortalidad materna e infantil.

Aún en medio de esta situación, personas y grupos de personas solidarias suelen responder con una fuerte ola de solidaridad a quienes lanzan pedidos de ayuda en las redes sociales, con ofertas de donaciones de ropa, alimentos, medicamentos y productos de higiene para entregar las ayudas directamente a las familias necesitadas.

