Brutal ataque a una enfermera en hospital de Matanzas

Vídeos relacionados:
Una enfermera del Hospital Ginecoobstétrico "José Ramón López Tabranes", en Matanzas, fue víctima de una agresión con arma blanca por parte de su expareja sentimental, en la noche de este martes, dentro de las instalaciones del propio centro de salud.
La Dirección Provincial de Salud publicó una nota oficial en redes sociales. Señalaron que el hecho ocurrió en horario nocturno y la víctima fue atendida de inmediato por personal médico.
El estado de salud de la enfermera es estable, aunque permanece hospitalizada bajo observación, recibiendo apoyo médico y psicológico.
Salud Pública informó que el personal del hospital activó de forma inmediata los protocolos de seguridad establecidos. Gracias a la intervención del equipo del centro y de la Policía Nacional Revolucionaria, el agresor fue detenido en el lugar.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, el comunicado oficial no detalló las circunstancias específicas del ataque. Usuarios en redes sociales aseguraron que el hombre pasó sin ser detenido por los custodios, ingresó con un arma blanca y logró propinar varias puñaladas a la víctima antes de ser reducido.
Una de las versiones en redes sociales indica que fueron algunas embarazadas presentes en el área, quienes intervinieron para frustrar el intento de asesinato.
La misma fuente asegura que este centro hospitalario mantiene desde hace años restricciones para el acceso de hombres, incluso padres de recién nacidos, quienes solo pueden entrar por breves minutos y bajo acompañamiento de la seguridad, debido a incidentes previos relacionados con disputas familiares.
El hospital rechazó de forma enfática todo acto de violencia y reafirmó su compromiso con la seguridad del personal y de los pacientes. "Nuestros pensamientos y solidaridad están con nuestra colega y su familia, a quienes brindaremos todo nuestro apoyo en estos momentos", dijeron desde la institución.
Preguntas frecuentes sobre la violencia en hospitales de Cuba
¿Qué ocurrió en el Hospital Ginecoobstétrico "José Ramón López Tabranes" de Matanzas?
Una enfermera fue agredida con un arma blanca por su expareja dentro del hospital. La agresión ocurrió en horas de la noche y la víctima fue atendida de inmediato. Su estado de salud es estable, pero permanece hospitalizada bajo observación.
¿Cómo responden las autoridades a los actos de violencia en hospitales cubanos?
Las autoridades, como la Dirección Provincial de Salud y la Policía Nacional Revolucionaria, afirman haber activado protocolos de seguridad de manera inmediata. Sin embargo, hay críticas sobre la efectividad y rapidez de estas medidas, especialmente considerando que en algunos casos los agresores no son detenidos de inmediato.
¿Por qué se critica la seguridad en los hospitales de Cuba?
Se critica porque los hospitales han experimentado múltiples incidentes de violencia contra el personal de salud y los pacientes. A pesar de las restricciones y protocolos, en el caso del hospital de Matanzas, el agresor logró ingresar sin ser detenido por los custodios, lo que pone en duda la eficacia de las medidas de seguridad.
¿Cuál es la situación general del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud cubano enfrenta graves problemas de escasez de recursos y de personal, lo que genera tensiones y conflictos en los hospitales. Además, la falta de seguridad y la violencia recurrente ponen en riesgo tanto al personal como a los pacientes, sin que se establezcan medidas efectivas para prevenir estos incidentes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.