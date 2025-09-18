Brutal ataque a una enfermera en hospital de Matanzas

Vídeos relacionados:

Una enfermera del Hospital Ginecoobstétrico "José Ramón López Tabranes", en Matanzas, fue víctima de una agresión con arma blanca por parte de su expareja sentimental, en la noche de este martes, dentro de las instalaciones del propio centro de salud.

La Dirección Provincial de Salud publicó una nota oficial en redes sociales. Señalaron que el hecho ocurrió en horario nocturno y la víctima fue atendida de inmediato por personal médico.

El estado de salud de la enfermera es estable, aunque permanece hospitalizada bajo observación, recibiendo apoyo médico y psicológico.

Salud Pública informó que el personal del hospital activó de forma inmediata los protocolos de seguridad establecidos. Gracias a la intervención del equipo del centro y de la Policía Nacional Revolucionaria, el agresor fue detenido en el lugar.

Sin embargo, el comunicado oficial no detalló las circunstancias específicas del ataque. Usuarios en redes sociales aseguraron que el hombre pasó sin ser detenido por los custodios, ingresó con un arma blanca y logró propinar varias puñaladas a la víctima antes de ser reducido.

Una de las versiones en redes sociales indica que fueron algunas embarazadas presentes en el área, quienes intervinieron para frustrar el intento de asesinato.

La misma fuente asegura que este centro hospitalario mantiene desde hace años restricciones para el acceso de hombres, incluso padres de recién nacidos, quienes solo pueden entrar por breves minutos y bajo acompañamiento de la seguridad, debido a incidentes previos relacionados con disputas familiares.

El hospital rechazó de forma enfática todo acto de violencia y reafirmó su compromiso con la seguridad del personal y de los pacientes. "Nuestros pensamientos y solidaridad están con nuestra colega y su familia, a quienes brindaremos todo nuestro apoyo en estos momentos", dijeron desde la institución.

