Sube precio del Euro y MLC: ¿Cuánto valen las divisas en el mercado informal en Cuba hoy?

El dólar estadounidense este jueves 18 de septiembre de 2025 se cotiza en el mercado informal de divisas en Cuba a 420 pesos cubanos (CUP), según la tasa diaria publicada por elTOQUE.

Esta cifra refleja la creciente demanda de divisas en medio de la crisis económica nacional.

El euro, por su parte, continúa como la divisa más cara, y sube en tres pesos su valor, alcanzando los 480 CUP en el mercado informal.

La moneda europea mantiene su tendencia al alza, lo que encarece los productos importados y dificulta aún más el acceso a bienes básicos para muchas familias cubanas.

Evolución de la tasa de cambio

En cuanto al MLC (moneda libremente convertible), utilizada en las tiendas estatales, su valor aumentó en seis pesos con respecto a la jornada anterior. Se comercializa a 206 CUP, más bajo que el dólar y el euro en el mercado paralelo.

Equivalencias en pesos cubanos de los billetes en dólares (USD) y euros (EUR)

Billetes de Dólar (USD) a CUP (Tasa: 1 USD = 420 CUP)

$1 = 420 CUP

$5 = 2,100 CUP

$10 = 4,200 CUP

$20 = 8,400 CUP

$50 = 21,000 CUP

$100 = 42,000 CUP

Billetes de Euro (EUR) a CUP (Tasa: 1 EUR = 480 CUP)