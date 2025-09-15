Mercado informal en Cuba inicia semana con nuevas presiones y un salto inesperado

Vídeos relacionados:

El mercado informal de divisas en Cuba inició la semana con un nuevo ajuste al alza, en un escenario marcado por la persistente depreciación del peso cubano.

Este lunes 15 de septiembre de 2025, el dólar estadounidense (USD) se mantuvo en 420 pesos cubanos (CUP), el euro (EUR) repitió en 475 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) subió a 205 CUP, consolidando su tendencia alcista de los últimos días.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 15 Septiembre, 2025 - 05:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 420 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 475 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 205 CUP

El dato más relevante de la jornada es el encarecimiento de la MLC, que rompe la barrera de los 200 CUP alcanzada el fin de semana y se coloca cinco pesos por encima.

La gráfica de los últimos seis meses muestra que el MLC experimentó una larga etapa de depreciación entre marzo y finales de agosto de 2025, al pasar de valores cercanos a 275 CUP a un mínimo de alrededor de 190 CUP.

La caída fue sostenida, con descensos más pronunciados a partir de junio, lo que refleja un retroceso prolongado en la confianza del mercado. Sin embargo, desde inicios de septiembre se observa un cambio de tendencia, con una recuperación paulatina que ha llevado al MLC a estabilizarse nuevamente en torno a los 200 CUP.

Este repunte, aunque moderado, sugiere que la divisa comienza a ganar terreno tras meses de pérdida, en un contexto de mayor presión sobre la economía doméstica y de consolidación de alzas en otras monedas como el dólar y el euro.

Por su parte, el dólar y el euro permanecen en los mismos niveles de este domingo, luego de una escalada que llevó al primero desde los 411 CUP hasta los 420 CUP, y al segundo desde los 460 hasta los 475 CUP en apenas siete días, experimentando la víspera su última subida, de cinco pesos.

El hecho de que ambas divisas se mantengan estables en sus máximos históricos confirma que el mercado ha encontrado nuevos techos de referencia, al menos temporalmente.

El peso cubano, por su parte, sigue perdiendo terreno en todos los frentes. La estabilidad aparente en el dólar y el euro no es una señal de recuperación, sino el resultado de un mercado que tantea nuevos equilibrios en medio de la falta de confianza y la incertidumbre económica.

Con la subida de la MLC, se abre la posibilidad de que las otras divisas retomen el impulso en los próximos días, lo que augura más presión sobre la economía de los hogares cubanos.