Dólar y euro marcan nuevos máximos en el mercado informal cubano

El dólar estadounidense alcanzó hoy los 418 pesos cubanos en el mercado informal, marcando una nueva escalada en su valor por quinto día consecutivo.
Esta cifra es de tres pesos más que en la jornada anterior. El aumento de precio refleja el creciente deterioro del peso cubano frente a la divisa norteamericana, en medio de una inflación persistente y una escasa oferta de divisas en los canales oficiales.
Por su parte, el euro subió a 470 pesos cubanos, consolidándose como la moneda extranjera más cara en Cuba. Esta tendencia responde tanto a su escasez como al aumento de la demanda en el mercado informal, donde se utiliza ampliamente para operaciones comerciales y remesas.
El MLC (Moneda Libremente Convertible), utilizado en las tiendas estatales, también registró un alza, en este caso de cinco pesos. Se cotiza hoy a 200 pesos cubanos.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba, jueves 11 de septiembre de 2025 - 11:24
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 418 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 470 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP
Equivalencia en pesos cubanos para billetes de dólar y euro:
Dólar (USD) a CUP – Tasa: 418 CUP
- $1 USD = 418 CUP
- $5 USD = 2,090 CUP
- $10 USD = 4,180 CUP
- $20 USD = 8,360 CUP
- $50 USD = 20,900 CUP
- $100 USD = 41,800 CUP
Euro (EUR) a CUP – Tasa: 470 CUP
- €5 = 2,350 CUP
- €10 = 4,700 CUP
- €20 = 9,400 CUP
- €50 = 23,500 CUP
- €100 = 47,000 CUP
- €200 = 94,000 CUP
- €500 = 235,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba
¿Cuál es el valor actual del dólar en el mercado informal cubano?
El dólar estadounidense se cotiza a 418 pesos cubanos en el mercado informal, marcando un nuevo máximo debido a la alta demanda y la persistente inflación en la isla.
¿A cuánto se cotiza el euro en el mercado informal cubano?
El euro alcanza los 470 pesos cubanos, consolidándose como la moneda extranjera más cara en Cuba debido a su escasez y demanda creciente en el mercado informal.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y cuál es su valor actual?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) es una divisa utilizada en tiendas estatales en Cuba para la compra de productos básicos. Actualmente se cotiza a 200 pesos cubanos en el mercado informal, siendo menos valorada que el dólar y el euro.
¿Por qué el dólar y el euro se han encarecido tanto en Cuba?
La escasez de divisas y la alta demanda impulsan el precio del dólar y el euro en el mercado informal cubano. La inflación persistente y la devaluación del peso cubano también contribuyen a este fenómeno, que afecta directamente el poder adquisitivo de la población.
