Dólar y euro marcan nuevos máximos en el mercado informal cubano

El dólar estadounidense alcanzó hoy los 418 pesos cubanos en el mercado informal, marcando una nueva escalada en su valor por quinto día consecutivo.

Esta cifra es de tres pesos más que en la jornada anterior. El aumento de precio refleja el creciente deterioro del peso cubano frente a la divisa norteamericana, en medio de una inflación persistente y una escasa oferta de divisas en los canales oficiales.

Por su parte, el euro subió a 470 pesos cubanos, consolidándose como la moneda extranjera más cara en Cuba. Esta tendencia responde tanto a su escasez como al aumento de la demanda en el mercado informal, donde se utiliza ampliamente para operaciones comerciales y remesas.

El MLC (Moneda Libremente Convertible), utilizado en las tiendas estatales, también registró un alza, en este caso de cinco pesos. Se cotiza hoy a 200 pesos cubanos.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba, jueves 11 de septiembre de 2025 - 11:24

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 418 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 470 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Equivalencia en pesos cubanos para billetes de dólar y euro:

Dólar (USD) a CUP – Tasa: 418 CUP

$1 USD = 418 CUP

$5 USD = 2,090 CUP

$10 USD = 4,180 CUP

$20 USD = 8,360 CUP

$50 USD = 20,900 CUP

$100 USD = 41,800 CUP

Euro (EUR) a CUP – Tasa: 470 CUP

€5 = 2,350 CUP

€10 = 4,700 CUP

€20 = 9,400 CUP

€50 = 23,500 CUP

€100 = 47,000 CUP

€200 = 94,000 CUP

€500 = 235,000 CUP

Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba