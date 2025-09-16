Dólar sube un peldaño en el mercado informal de divisas en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba registró este martes 16 de septiembre de 2025 un ligero movimiento al alza en la cotización del dólar estadounidense (USD), que se ubicó en 421 pesos cubanos (CUP), un peso más que en la jornada anterior.

El euro (EUR) se mantuvo en 475 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) continúa en 205 CUP.

Aunque el incremento del dólar parece modesto, marca un nuevo peldaño en la escalada de la divisa, que desde mediados de septiembre había encontrado un techo en los 420 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Esta ruptura, aunque pequeña, confirma la presión constante que ejerce la demanda en un mercado donde el peso cubano sigue perdiendo valor frente a todas las monedas de referencia.

El euro, que en los últimos días se consolidó como la divisa más cara del mercado negro, se mantiene estable tras un repunte de 15 CUP en apenas una semana. La MLC, por su parte, alcanzó los 205 CUP el lunes y continúa en ese nivel, luego de recuperar terreno tras meses de depreciación.

La evolución de las tres divisas refleja dinámicas diferenciadas pero complementarias: el dólar escala de forma gradual, el euro lidera con alzas más pronunciadas y la MLC gana fuerza como indicador directo del encarecimiento del consumo en tiendas estatales.

En todos los casos, el resultado es el mismo: un peso cubano debilitado y una población obligada a destinar cada vez más recursos para acceder a bienes básicos.

La nueva subida del dólar, por mínima que sea, es vista por los analistas como una señal de que el mercado informal podría seguir moviéndose hacia arriba en los próximos días, consolidando un escenario de mayor presión sobre la economía familiar cubana.