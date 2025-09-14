Subidón de una moneda sacude mercado informal de divisas en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba abrió este domingo 14 de septiembre de 2025 con un nuevo movimiento alcista en el euro, que subió hasta 475 pesos cubanos (CUP), cinco más que la jornada anterior, consolidándose como la divisa más cara en el mercado negro.

Mientras tanto, el dólar estadounidense (USD) se mantuvo en 420 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) permaneció estable en 200 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 14 Septiembre, 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 420 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 475 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Este “subidón” del euro confirma la tendencia observada a lo largo de la última semana, en la que todas las divisas ganaron terreno frente al peso cubano, aunque con dinámicas distintas.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar alcanzó rápidamente un techo en los 420 CUP y se ha mantenido en ese nivel desde el 12 de septiembre, mientras que la MLC, tras avanzar desde 193 a 200 CUP en apenas siete días, también se estabilizó en ese umbral.

El euro, en cambio, siguió escalando posiciones. De los 460 CUP del sábado pasado pasó a 470 el viernes, y este domingo amaneció en 475 CUP, lo que representa una ganancia de 15 pesos en solo una semana.

Lo más leído hoy:

La curva ascendente del euro lo ha llevado a marcar nuevos máximos históricos, situándose 55 CUP por encima del dólar, una brecha inédita que refuerza su atractivo entre quienes realizan transacciones internacionales o reciben remesas desde Europa.

El comportamiento dispar de las divisas pone de manifiesto dos dinámicas complementarias: por un lado, la consolidación del dólar y el MLC en torno a cifras redondas que actúan como techos psicológicos; por otro, la escalada del euro, que refleja una demanda creciente y una mayor presión sobre el peso cubano.

Este panorama confirma la pérdida sostenida de valor del CUP y su incapacidad para recuperar terreno, pese a las medidas oficiales.

La población, obligada a acudir al mercado negro para cubrir necesidades básicas o acceder a bienes dolarizados, enfrenta un escenario cada vez más adverso, con un euro que se dispara y un dólar que, aunque estable, ya se ubica en niveles inalcanzables para muchos salarios en la isla.