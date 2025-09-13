Mercado informal de divisas en Cuba se estabiliza tras una semana de fuertes presiones

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este sábado 13 de septiembre de 2025 con cotizaciones estables, después de varios días de incrementos que llevaron al peso cubano a perder nuevamente terreno frente a las monedas extranjeras.

Según las tasas de referencia de la jornada, el dólar estadounidense (USD) se mantiene en 420 pesos cubanos (CUP), el euro (EUR) en 470 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) en 200 CUP.

Sábado, 13 Septiembre, 2025

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 420 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 470 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Las cifras de hoy no marcan un nuevo récord, pero consolidan un escenario en el que el peso cubano acumula una depreciación significativa en apenas una semana.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar pasó de 411 CUP el sábado anterior a los actuales 420 CUP; el euro, que cotizaba en 460 CUP, alcanzó 470 CUP; y la MLC avanzó desde los 193 hasta los 200 CUP. En total, los tres tipos de cambio sumaron entre 7 y 10 CUP de ganancia frente al peso, confirmando una tendencia alcista sostenida.

El movimiento más brusco se produjo a partir del 11 de septiembre, cuando las divisas rompieron la relativa estabilidad de días anteriores y se dispararon en cuestión de horas. Desde entonces, el mercado ha mostrado señales de consolidación, manteniendo los valores alcanzados y tanteando un nuevo umbral psicológico que impacta de lleno en la economía familiar.

Este comportamiento refleja la falta de confianza en la moneda nacional y la creciente presión de la demanda de divisas, tanto para abastecer el consumo en tiendas dolarizadas como para costear remesas, viajes o transacciones internacionales.

La estabilidad de los últimos dos días no significa un alivio real: más bien apunta a una pausa en la escalada, sin indicios de que el peso pueda recuperar valor en el corto plazo.

En paralelo, la brecha entre el mercado oficial y el informal sigue ampliándose, dejando al descubierto la ineficacia de las políticas monetarias implementadas por el gobierno y obligando a la población a acudir a un circuito ilegal cada vez más caro para resolver sus necesidades cotidianas.