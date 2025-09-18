Aumentan las personas en terapia intensiva por dengue en Cuba

El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, advirtió este miércoles sobre un repunte de casos graves de dengue en el país, con ocho pacientes en salas de terapia intensiva: siete en estado grave y uno crítico.

El funcionario explicó en la televisión nacional que el escenario se agrava por las lluvias recientes, la alta infestación de mosquitos y la acumulación de basura y agua en depósitos domésticos.

Durán precisó que ocho provincias reportan transmisión de dengue, con 10 municipios y 10 áreas de salud afectadas; Sancti Spíritus se incorporó con el municipio de Trinidad.

Subrayó que, a diferencia de otros arbovirus, el dengue conlleva mayor riesgo clínico, por lo que ante fiebre u otros síntomas se debe acudir de inmediato al médico, y las personas con riesgo deben ser ingresadas para vigilancia.

El epidemiólogo situó la infestación del vector entre las más elevadas de los últimos días, con Guantánamo, Santiago de Cuba y Sancti Spíritus entre las provincias con índices más altos.

“Se mantiene la una alta infestación de mosquitos de mosquitos provocado por las intensas lluvias y también la acumulación de basura. Un mosquito puede criarse hasta en la chapa de una botella”, alertó, al insistir en eliminar criaderos en patios, azoteas y alrededores de las viviendas.

Para contextualizar el aumento de consultas por fiebre, Durán recordó que circulan otros arbovirus:

Oropouche : transmisión más extendida actualmente (en 11 provincias, 23 municipios y 28 áreas de salud ), con un cuadro clínico en general más leve; aun así, insistió en consultar temprano para definir diagnóstico y riesgo.

: transmisión más extendida actualmente (en ), con un cuadro clínico en general más leve; aun así, insistió en consultar temprano para definir diagnóstico y riesgo. Chikungunya : detectado este año en Perico, Matanzas; la transmisión permanece localizada, pero activa.

: detectado este año en Perico, Matanzas; la transmisión permanece localizada, pero activa. Virus respiratorios (incluida influenza): se trata de un patrón endémico, y los cuadros diarreicos no muestran incremento respecto a años previos, aunque tienen detectado un "grupo de riesgo".

En materia preventiva, Durán explicó que ya se aplica la vacuna antigripal a niños, y en octubre comenzará por primera vez en Cuba la vacunación contra el VPH para niñas de cuarto grado (9 años), como medida para prevenir el cáncer cervicouterino.

El directivo del MINSAP recomendó eliminar depósitos de agua y residuos que faciliten criaderos de mosquitos.

Instó, además, a consultar de inmediato a un doctor ante fiebre, mialgias, rash u otros síntomas compatibles con dengue.

Recomendó también priorizar el ingreso en personas de riesgo (niños pequeños, embarazadas, ancianos y pacientes con comorbilidades).

Con más pacientes graves por dengue y amplia circulación de Oropouche, el país entra en una fase que exige rigor en el control vectorial y consulta precoz para evitar complicaciones.

A inicios de este mes, un niño identificado como Yoel falleció víctima de complicaciones asociadas al dengue hemorrágico, una enfermedad que golpea con fuerza a varias provincias cubanas.

El virus circula en un contexto de gran fragilidad del sistema sanitario, con limitaciones de medicamentos, falta de control efectivo del mosquito Aedes aegypti y problemas en el acceso al agua potable.

