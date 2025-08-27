Cuatro personas en terapia intensiva por dengue en Cuba

El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este miércoles que cuatro pacientes se encuentran ingresados en salas de terapia intensiva a causa del dengue, dos en estado grave y dos reportados como críticos, en medio de un incremento de casos en varias provincias del país.

Según precisó el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, actualmente se reporta transmisión activa de dengue en siete provincias, nueve municipios y nueve áreas de salud, incluyendo al municipio Perico, en Matanzas, donde también se han identificado casos de chikungunya.

Durán recalcó que, aunque la mayoría de los enfermos logran recuperarse, el dengue presenta complicaciones que requieren atención inmediata: “Lo importante es acudir al médico, porque hay que diferenciar el cuadro clínico del dengue de otras enfermedades como el oropouche o el chikungunya”, advirtió.

El especialista recordó que el virus oropouche continúa circulando en 11 provincias y 24 municipios, aunque con cuadros clínicos menos graves, mientras que el chikungunya mantiene transmisión en Perico, Matanzas.

Las autoridades insistieron en la necesidad de que la población extreme medidas de prevención, evite la automedicación y acuda de inmediato a los servicios de salud en caso de fiebre, dolores intensos o síntomas sospechosos.

El brote de dengue ocurre en un contexto de fragilidad del sistema sanitario cubano, con limitaciones de medicamentos, dificultades para el acceso a agua potable y crecientes quejas de la población por la falta de control efectivo de los focos del mosquito Aedes aegypti.

Sobre los casos de chikungunya en Perico, en la provincia de Matanzas, precisó que aún se "trabaja" en ellos y explicó que no se ha extendido fuera de esta provincia: "Es un cuadro clínico con fiebre y sobre todo con muchos dolores articulares".

Aumenta la hepatitis A

En estos días, según dijo Durán, ha habido un "discreto incremento" en cuanto al número de casos con hepatitis A.

La hepatitis A es una enfermedad de transmisión digestiva. El experto destacó que se elimina por las heces fecales, y entonces esas heces y cuando estas contaminan el agua, pueden contaminar, a su vez, vegetales que se ingieren crudos y no tienen un adecuado lavado.

"Siempre que se pueda, hay que hervir el agua y también administrarle las pastillas de cloro, que en determinados momentos se las venden en las farmacias de nuestro país, y se las echas y lo tomas ahí, y los vegetales lavarlos muy bien con agua que esté clorada", alertó.

