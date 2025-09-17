Celebran “Festival por la Salud” en poblado de Matanzas donde reportaron aumento de casos febriles

Vídeos relacionados:

Una brigada médica fue enviada al municipio de Unión de Reyes, en Matanzas, tras el incremento de síndromes febriles que afecta a comunidades rurales, aunque los reportes oficiales prefirieron destacar el carácter festivo de la visita más que la magnitud del problema de salud.

Según había confirmado a inicios de este mes el propio director municipal de Salud Pública, Raydel Alejandro Sotés, decenas de casos febriles se concentraban en los poblados de Alacranes y Unión de Reyes. La situación obligó al traslado de un puesto de mando hacia las zonas más afectadas para agilizar las acciones de control vectorial y vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, un reportaje oficialista de Girón optó por enmarcar la visita de médicos del hospital Faustino Pérez al caserío La Lanza como un “Festival por la Salud”, resaltando la atención a 190 pacientes y hasta la música de cierre con un pianista local, mientras apenas se mencionaba el aumento de enfermedades febriles que motivó la movilización.

La crónica llegó incluso a subrayar la “alegría compartida” y a presentar la actividad como un símbolo de que “la atención médica no conoce de distancias”, en contraste con la admisión del propio Sotés de que la respuesta sanitaria ha sido improvisada y dependiente de la contratación de antiguos fumigadores ante la falta de personal.

De acuerdo con la prensa oficialista, los residentes también celebraron la llegada de los médicos: “Tengo una hernia que me duele mucho. Aquí me atendieron con paciencia y cariño, me hicieron los papeles para mis análisis. Que vengan doctores desde Matanzas hasta el campo es una bendición”.

La contradicción entre la retórica oficial y la realidad epidemiológica refuerza la percepción de que, más que reconocer la gravedad del brote, las autoridades buscan revestir de propaganda un escenario que refleja precariedad y descontrol en el sistema de salud local.

Hace dos semanas, las autoridades reportaron que debieron fumigar 496 viviendas, hacer 237 tratamientos focales, porque se detectaron cuatro focos de mosquitos, se procesaron 28 PCR y se pesquisaron 592 personas, de las cuales 21 presentaban síndromes febriles sin acudir a instituciones de salud.

Las autoridades evalúan además trasladar temporalmente un laboratorio clínico a las zonas más afectadas para realizar pruebas diagnósticas, entre ellas las de IGM al sexto día de síntomas, que permiten identificar el serotipo de dengue.

El régimen admitió que existe un problema de grandes dimensiones en estas localidades y le pone el nombre a la enfermedad que está diezmando a la población: dengue.

El llamado oficial incluye reforzar el autofocal familiar, tapar los depósitos de agua y eliminar los recipientes destapados donde pueda acumularse líquido, principal criadero del mosquito Aedes aegypti.

En la provincia también se confirmó hace semanas un brote de chikunguña, lo que agrava el panorama epidemiológico y refuerza la preocupación por la circulación simultánea de varias enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

