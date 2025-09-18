Silvio Rodríguez dedicará concierto en la Universidad de La Habana a estudiantes que protestaron contra ETECSA

El trovador cubano Silvio Rodríguez anunció que ofrecerá un concierto este viernes 19 de septiembre a las 7:00 p.m. en la escalinata de la Universidad de La Habana (UH), dedicado a los estudiantes que protagonizaron las protestas contra el tarifazo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) el pasado junio.

En un video publicado en su cuenta de Instagram zurron_del_aprendiz, el cantautor explicó que quiso regresar al escenario universitario porque encontró en la juventud un espíritu de compromiso que le devolvió esperanza.

“Recientemente vi actitudes muy positivas de la juventud universitaria, de la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios), con respecto a los problemas de la telefonía. Y vi en el espíritu de ellos, el espíritu de la FEU que yo recuerdo de toda la vida, esa cosa revolucionaria, dinámica, comprometida, con la sensibilidad popular. Por eso los estamos invitando el 19 a las 7 de la noche en la escalinata”, dijo.

El gesto no pasa inadvertido. La invitación llega apenas tres meses después de que miles de universitarios de distintas facultades de la UH y de otros centros del país se plantaran contra las nuevas tarifas de ETECSA, denunciadas como excluyentes e injustas.

Aquella movilización, marcada por asambleas, huelgas y reclamos públicos, se convirtió en un inédito movimiento nacional que cuestionó no solo las decisiones comerciales de la empresa estatal, sino también la representación de las estructuras juveniles oficiales.

En esos mismos días, el cantautor sorprendió al criticar la gestión del régimen ante la crisis. “Ya nadie cree en eso”, escribió el 3 de junio en su blog Segunda Cita, en alusión a los métodos anacrónicos de toma de decisiones. El trovador pidió entonces más sinceridad, diálogo y bienestar para el pueblo, respaldó los pronunciamientos estudiantiles y compartió mensajes de apoyo a la FEU de la CUJAE, evocando la tradición combativa de Julio Antonio Mella, Raúl Roa y José Antonio Echeverría.

Silvio, acostumbrado a abrir o cerrar sus giras internacionales con un concierto en Cuba, eligió esta vez la universidad como escenario simbólico. Su dedicatoria a quienes alzaron la voz contra el tarifazo conecta con una generación que, pese a la vigilancia y el acoso denunciado por varios de sus integrantes, ha defendido el acceso a internet como un derecho humano y no como un privilegio para quienes tienen dólares.

Con este concierto, el autor de Ojalá vuelve a situarse en el centro de la conversación pública. Su gesto político, cargado de resonancias históricas, reconoce a los estudiantes como protagonistas de un momento social clave, y lanza un mensaje de aliento en medio de una crisis marcada por la desigualdad y la represión.

La escalinata universitaria, escenario emblemático de luchas estudiantiles en la historia de Cuba, volverá a llenarse de canciones y de un simbolismo que trasciende lo musical.

