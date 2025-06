Más estudiantes universitarios se suman a la huelga por tarifazo de ETECSA

Vídeos relacionados:

La ola de protestas contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) sigue creciendo y tomando fuerza dentro de las universidades del país.

Lo que comenzó como una crítica aislada se ha convertido, en cuestión de días, en una movilización colectiva que cuestiona no solo las recientes medidas tarifarias impuestas por la empresa estatal, sino también la lógica económica y política que las sustenta.

Captura de pantalla Facebook / Reclamo Universitario

Este martes, estudiantes de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social (FEU-FHS) de la Universidad de La Habana se sumaron a las protestas con un contundente comunicado en el que expresan su “rotundo desacuerdo” con las nuevas tarifas de ETECSA y su “rechazo absoluto” a los paquetes de datos móviles para estudiantes universitarios.

“Los estudiantes de nuestra facultad no se movilizan por privilegios sectoriales, sino por la justicia social y el derecho de todos los ciudadanos cubanos a acceder a la información, la comunicación, el trabajo, el estudio y el ocio”, sostienen.

La declaración, firmada por la dirección de la FEU de la facultad y fechada el 3 de junio, acusa a ETECSA de ignorar deliberadamente el impacto social de sus decisiones, y exige un “intercambio horizontal y transparente con las máximas autoridades del país” para buscar soluciones reales.

También se solidarizan con las posiciones de otras facultades como Comunicación, Psicología y Matemática y Computación, y respaldan el paro docente indefinido convocado por esta última.

El documento eleva el tono de las demandas al denunciar la ambigüedad e inacción de los directivos de ETECSA, y al exigir la renuncia del presidente nacional de la FEU, Ricardo Rodríguez González, por su “clara incapacidad para representar los intereses del estudiantado”.

“Nuestro estudiantado elige no confiar en compromisos simbólicos y no vinculantes... elige involucrarse, participar y actuar”, afirman.

Este pronunciamiento se suma a una cadena de acciones y comunicados que se han sucedido desde el pasado 30 de mayo, cuando ETECSA anunció la limitación de las recargas nacionales a 360 CUP mensuales (menos de un dólar al cambio informal) y la necesidad de adquirir paquetes adicionales en moneda libremente convertible (MLC), es decir, en dólares.

El primer rechazo público a estas medidas se produjo el 31 de mayo, cuando la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) nacional emitió un comunicado en el que denunció la falta de transparencia en las decisiones de ETECSA y reclamó que se revisaran las nuevas condiciones impuestas a los estudiantes.

La declaración reconocía que “no se puede construir un proyecto de país justo y equitativo si se limita el acceso a internet, una herramienta esencial para el estudio y la superación personal”.

Al día siguiente, el 1 de junio, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana se unió a las críticas mediante otro pronunciamiento en el que señalaban que las nuevas tarifas atentaban contra el acceso al conocimiento, afectaban el rendimiento académico y profundizaban la desigualdad.

El 2 de junio, la Facultad de Matemática y Computación (MATCOM) dio un paso más y convocó formalmente a la no asistencia a las actividades docentes hasta que se deroguen las medidas impuestas por ETECSA.

En su declaración, los estudiantes reclamaron un replanteamiento profundo del modelo de telecomunicaciones y defendieron la necesidad de que las universidades participen activamente en las decisiones que afectan su funcionamiento.

Ese mismo día, desde la Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (CUJAE), la FEU y la UJC de ese centro expresaron su desacuerdo con los nuevos paquetes. En su comunicado, criticaron la falta de rigor técnico en las justificaciones de ETECSA y denunciaron que las medidas vulneran principios esenciales del sistema socialista.

Presionada por el creciente rechazo, ETECSA intentó el 3 de junio calmar los ánimos anunciando que permitiría a los estudiantes adquirir un segundo paquete adicional de 6 GB por 360 CUP, sumando un total de 12 GB mensuales. También aseguró que más de 40 sitios educativos ya se encuentran libres de costo.

No obstante, los estudiantes de Humanidades consideran que estas medidas son insuficientes y siguen exigiendo un replanteamiento estructural.

En su comunicado, denuncian que las nuevas tarifas no combaten el fraude, como alegan los directivos de la empresa, sino que generan nuevas formas de informalidad, ilegalidad e inequidad. Además, advierten sobre los riesgos de restringir el acceso a contenidos internacionales y sobre el peligro de que la movilización estudiantil sea criminalizada.

“El fortalecimiento de los entornos educativos gratuitos en universidades no constituye tampoco la solución, sino un requisito mínimo e indispensable”, señalan, y subrayan que el acceso a internet no debe tratarse como un privilegio, sino como un derecho ciudadano.

El comunicado de la FEU de Humanidades también enfatiza que la movilización es autónoma, legítima y profundamente política.

“Contamos con la madurez política y la capacidad de pensamiento crítico suficiente para organizarnos, movilizarnos y mantenernos firmes en nuestros principios sin sucumbir a la influencia de entes externos”, concluyen.

Mientras tanto, personalidades como el académico José Raúl Gallego han mostrado su respaldo al movimiento, llamando a que este ejemplo se extienda a toda la isla.

“Cuba está que arde y la chispa que marque el principio del fin puede surgir en cualquier lado. Ojalá la universidad recupere el lugar que tuvo antaño en la historia de Cuba”, escribió en sus redes sociales.

La Universidad de La Habana, con su tradición de pensamiento crítico, vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. Y lo hace esta vez con una generación que, desde las aulas, exige no solo conectividad, sino justicia y participación real en el rumbo del país.

Texto íntegro del Comunicado de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social

Federación Estudiantil Universitaria, Universidad de La Habana.

Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social (FEU-FHS)

La Habana, 3 de junio del 2025

Por medio de la presente y a partir de los encuentros realizados durante la jornada de hoy con altos directivos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) y de la Universidad de La Habana, la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social (FEU-FHS) reitera su rotundo desacuerdo con las ofertas para el acceso a datos móviles, llamadas y mensajes anunciadas el pasado 30 de mayo por ETECSA y expresa su rechazo absoluto a los nuevos paquetes de datos móviles para estudiantes universitarios.

Los estudiantes de nuestra facultad no se movilizan por privilegios sectoriales, sino por la justicia social y el derecho de todos los ciudadanos cubanos a acceder a la información, la comunicación, el trabajo, el estudio y el ocio.

El día de hoy se llevó a cabo un encuentro entre una representación de las facultades y directivos de la Universidad de La Habana y directivos de ETECSA. Ante la ambigüedad, la constante justificación, inacción e incapacidad de dar respuestas demostrada por los directivos de ETECSA, exigimos un intercambio horizontal y transparente con las máximas autoridades del país para articular colectivamente, a partir de comisiones multidisciplinarias, soluciones a la aguda crisis política que enfrenta el país y rebasa los marcos de la rentabilidad de esta empresa.

En el encuentro de hoy quedó demostrado que la profunda impopularidad de las nuevas ofertas de ETECSA no se debe en absoluto a una comunicación deficiente, como aseguran sus directivos, sino a la adopción de medidas desde la racionalidad económica y técnica ignorando por completo su impacto social sobre amplios sectores de nuestra ciudadanía. Por ello a través de este medio nos solidarizamos con los planteamientos de nuestros compañeros de la Facultad de Comunicación y la Facultad de Psicología y nos sumamos a la exigencia de la Facultad de Matemática y Computación (MATCOM) -que desde hoy convocó de forma legítima a la no asistencia a las actividades docentes- de revocación total de las nuevas medidas impuestas por ETECSA el 30 de mayo o, en su lugar, la eliminación del límite de 360 CUP para recargas mensuales.

Condenamos la actitud conformista, pasiva y poco crítica sostenida por la presidenta de la Facultad de Derecho y exigimos, además, la renuncia inmediata del Presidente Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, Ricardo Rodríguez González, ante su clara incapacidad para representar los intereses del estudiantado, al cual debe su responsabilidad actual.

Consideremos fundamental recalcar que desde el anuncio de las nuevas ofertas de ETECSA la posición del estudiantado de nuestra facultad ha sido el diálogo y la construcción colectiva y así se mantendrá, en tanto consideremos que se articulan los espacios y mecanismos necesarios para la participación y transformación real. No obstante, reivindicamos la tradición de lucha y rebeldía ante la injusticia que caracteriza a la juventud cubana y a la Universidad de La Habana y su carácter revolucionario, que en absoluto entra en contradicción con la construcción de una sociedad con todos y para el bien de todos.

Para nosotros no es suficiente con destinar espacios en los centros de datos de ETECSA para alojar revistas científicas, exigimos acceso pleno y gratuito a los datos e investigaciones empleadas para justificar las nuevas ofertas con el objetivo de someterlas a actualización y revisión teórica y metodológica. Nuestro estudiantado elige no confiar en compromisos simbólicos y no vinculantes, como se pedía hoy por los directivos de ETECSA, elige involucrarse, participar y actuar. Exigimos responsabilización a las máximas autoridades de ETECSA y del país, y que estén a la altura de la actual situación.

Las nuevas medidas no combaten el fraude como han expresado directivos de ETECSA en varios espacios, sino que generan nuevas dinámicas de informalidad, ilegalidad e inequidad. ETECSA, más que violar su contrato, recurrió a la ambigüedad para deliberadamente aprovecharse de un vacío legal que construyó. Aún más grave que la violación de un contrato, resulta la violación del derecho a la información, el estudio, el trabajo y el ocio de los ciudadanos cubanos. Presionada por la movilización imprevista de los estudiantes de la enseñanza superior, la empresa se vio obligada a repensar su discurso y sus medidas, pero tampoco la extensión a 35 días de la vigencia de los paquetes de datos móviles es suficiente.

El fortalecimiento de los entornos educativos gratuitos en universidades no constituye tampoco la solución, sino un requisito mínimo e indispensable que debe extenderse a muchos otros sectores sociales, además de una de las tantas responsabilidades pendientes de la compañía.

Rechazamos la restricción en el acceso a contenidos en internet fuera de las plataformas nacionales que imponen las nuevas ofertas y defendemos que la ineficiencia y desajustes económicos de una empresa nunca deben ser resueltos a costa del bienestar y los derechos de la ciudadanía y menos aún en una sociedad que busca construir el socialismo.

Consideramos que constituye un grave error asumir que el pensamiento crítico y la movilización política socavan la unidad del pueblo cubano o atentan contra la construcción de una sociedad mejor; por el contrario, constituyen los pilares de una sociedad democrática con todos y para el bien de todos.

Denunciamos los cuestionamientos externos sobre la autonomía de nuestras acciones; el colectivo de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social ha actuado, y actuará, caracterizado por la participación popular y democrática de todo su estudiantado, con el más alto nivel de compromiso y representación.

Los estudiantes, profesores y directivos de nuestra facultad tenemos claros nuestros objetivos y los medios que consideramos legítimos para conseguirlos. Contamos con la madurez política y la capacidad de pensamiento crítico suficiente para organizarnos, movilizarnos y mantenernos firmes en nuestros principios sin sucumbir a la influencia de entes externos.

Dirección de la FEU de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social