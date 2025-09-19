¿A cuánto está el dólar hoy en Cuba? Así cotizan las divisas en la calle

El dólar estadounidense mantiene su valor este viernes en 420 CUP, sin variaciones con respecto al día de ayer. La estabilidad del billete verde podría reflejar una pausa en la presión compradora, tras varios días de oscilaciones constantes.

El euro también conserva su tasa de 480 CUP, sin cambios desde la jornada anterior. Esta cotización reafirma su posición como la divisa más cara del mercado informal en Cuba.

El MLC sube ligeramente a 210 CUP, tras cotizar ayer a 206 CUP. Este incremento de 4 pesos muestra una leve recuperación del valor de la moneda virtual usada en tiendas estatales.

Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 19 Septiembre, 2025 - 12:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 420 CUP

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP

Equivalencia de los billetes en dólares y euros al cambio de hoy

Billetes en dólares (USD) al cambio de 420 CUP

$1 = 420 CUP

$5 = 2,100 CUP

$10 = 4,200 CUP

$20 = 8,400 CUP

$50 = 21,000 CUP

$100 = 42,000 CUP

Billetes en euros (EUR) al cambio de 480 CUP

€5 = 2,400 CUP

€10 = 4,800 CUP

€20 = 9,600 CUP

€50 = 24,000 CUP

€100 = 48,000 CUP

€200 = 96,000 CUP

€500 = 240,000 CUP

Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba