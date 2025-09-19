¿A cuánto está el dólar hoy en Cuba? Así cotizan las divisas en la calle

El dólar estadounidense mantiene su valor este viernes en 420 CUP, sin variaciones con respecto al día de ayer. La estabilidad del billete verde podría reflejar una pausa en la presión compradora, tras varios días de oscilaciones constantes.
El euro también conserva su tasa de 480 CUP, sin cambios desde la jornada anterior. Esta cotización reafirma su posición como la divisa más cara del mercado informal en Cuba.
El MLC sube ligeramente a 210 CUP, tras cotizar ayer a 206 CUP. Este incremento de 4 pesos muestra una leve recuperación del valor de la moneda virtual usada en tiendas estatales.
Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 19 Septiembre, 2025 - 12:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 420 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP
Equivalencia de los billetes en dólares y euros al cambio de hoy
Billetes en dólares (USD) al cambio de 420 CUP
- $1 = 420 CUP
- $5 = 2,100 CUP
- $10 = 4,200 CUP
- $20 = 8,400 CUP
- $50 = 21,000 CUP
- $100 = 42,000 CUP
Billetes en euros (EUR) al cambio de 480 CUP
- €5 = 2,400 CUP
- €10 = 4,800 CUP
- €20 = 9,600 CUP
- €50 = 24,000 CUP
- €100 = 48,000 CUP
- €200 = 96,000 CUP
- €500 = 240,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en Cuba?
La tasa de cambio actual del dólar estadounidense en el mercado informal cubano es de 420 pesos cubanos (CUP). Esta cifra no ha variado respecto al día anterior, reflejando una estabilidad temporal en el valor del dólar en la isla.
¿Cuál es el valor del euro en el mercado informal de Cuba?
El euro se cotiza actualmente a 480 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Este valor lo convierte en la divisa más cara en Cuba, lo que refleja su alta demanda y escasa disponibilidad en la isla.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y cuál es su valor actual en Cuba?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) es una moneda virtual utilizada en las tiendas estatales cubanas para la compra de productos básicos en divisas. Actualmente, el MLC se cotiza a 210 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Aunque su valor es inferior al del dólar y el euro, sigue siendo importante para acceder a bienes esenciales en la isla.
¿Por qué las divisas tienen tanta demanda en el mercado cubano?
Las divisas como el dólar y el euro son altamente demandadas en Cuba debido a la escasez de productos básicos y la devaluación del peso cubano. Las personas recurren a estas monedas como refugio de valor y para realizar transacciones en tiendas estatales que requieren divisas para la compra de bienes esenciales.
