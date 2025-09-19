Jefe de la Misión de EE.UU. en La Habana aborda la situación de Cuba con el Comando Sur

Vídeos relacionados:

El jefe de Misión en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo esta semana un encuentro con el comandante del Comando Sur de EE. UU., almirante Alvin Holsey, en la sede de SOUTHCOM ubicada en Doral, en el condado de Miami-Dade, Florida.

La reunión, según informó la Embajada en su cuenta oficial en X, se centró en la situación actual en Cuba, así como en asuntos clave de seguridad nacional en el hemisferio occidental.

Durante el intercambio, Hammer y los líderes militares del Comando Sur discutieron las dinámicas políticas y sociales en la isla, así como las asociaciones estratégicas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Entre los temas abordados destacaron los esfuerzos por promover la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica en la región, con especial atención al bienestar del pueblo cubano, precisó la sede diplomática.

El Comando Sur ha calificado a Cuba como “un elemento corrosivo en América Latina”, por lo que esta reunión cobra especial relevancia tras la reciente llegada de Hammer a La Habana.

Mike Hammer asumió funciones en noviembre de 2024 como nuevo Jefe de Misión en la capital cubana, en sustitución del diplomático Benjamin G. Ziff, quien concluyó su gestión a finales de octubre.

Con una trayectoria de más de 35 años en el servicio diplomático, Hammer ha ocupado cargos de alta responsabilidad, incluido el de Enviado Especial para el Cuerno de África, antes de ser designado para la misión en Cuba.

La Embajada estadounidense subrayó que su nombramiento refuerza el compromiso de Washington con la promoción de los derechos humanos en la isla y la mejora de las relaciones bilaterales en áreas clave como la seguridad regional y el desarrollo económico.

