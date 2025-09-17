Lenier y Bebeshito rompen Instagram cantando juntos icónico tema de Polo Montañez

Los cantantes cubanos Lenier Mesa y Bebeshito compartieron con sus seguidores un momento especial en el que interpretaron juntos un tema del recordado cantautor Polo Montañez.

En los videos, publicados en las historias de sus cuentas de Instagram, se les ve disfrutando mientras tocan instrumentos de percusión y entonan la popular canción.

La colaboración entre ambos artistas no se limita a este homenaje. Lenier y Bebeshito también están promocionando su nuevo tema “Habla Toro”, en el que participa además el rapero estadounidense 6IX9INE, con quien Lenier ha trabajado en anteriores proyectos musicales.

El gesto de cantar a Polo Montañez, considerado uno de los artistas más queridos de la música cubana, fue bien recibido por los fans, quienes celebraron la mezcla de generaciones y estilos en un mismo escenario.

