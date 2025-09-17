Lenier y Bebeshito rompen Instagram cantando juntos icónico tema de Polo Montañez

Los cantantes cubanos Lenier Mesa y Bebeshito compartieron con sus seguidores un momento especial en el que interpretaron juntos un tema del recordado cantautor Polo Montañez.
En los videos, publicados en las historias de sus cuentas de Instagram, se les ve disfrutando mientras tocan instrumentos de percusión y entonan la popular canción.
La colaboración entre ambos artistas no se limita a este homenaje. Lenier y Bebeshito también están promocionando su nuevo tema “Habla Toro”, en el que participa además el rapero estadounidense 6IX9INE, con quien Lenier ha trabajado en anteriores proyectos musicales.
El gesto de cantar a Polo Montañez, considerado uno de los artistas más queridos de la música cubana, fue bien recibido por los fans, quienes celebraron la mezcla de generaciones y estilos en un mismo escenario.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración de Lenier y Bebeshito
¿Qué canción interpretaron Lenier Mesa y Bebeshito en Instagram?
Lenier Mesa y Bebeshito sorprendieron a sus seguidores interpretando el icónico tema "Un montón de estrellas" del querido cantautor cubano Polo Montañez. Esta actuación fue bien recibida por los fans, quienes celebraron la mezcla de generaciones y estilos.
¿Cuál es la nueva colaboración musical de Lenier y Bebeshito?
Lenier Mesa y Bebeshito, junto al rapero estadounidense 6IX9INE, han lanzado un nuevo tema titulado "Habla Toro". Esta canción combina ritmos urbanos con una estética campestre y ya está generando miles de reacciones entre los fans.
¿Dónde será el próximo concierto de Lenier Mesa?
El próximo concierto de Lenier Mesa se llevará a cabo en La Scala Miami el 20 de septiembre. En este evento, Lenier rendirá homenaje al legendario Polo Montañez, y Bebeshito será uno de sus invitados especiales.
