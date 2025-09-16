Lenier Mesa y Oniel Bebeshito se atreven con "Un montón de estrellas" de Polo Montañez

El cantante y compositor Lenier Mesa y el reguetonero cubano Oniel Bebeshito sorprendieron a sus seguidores en redes sociales al compartir un video cantando juntos el icónico tema "Un montón de estrellas" del querido cantautor cubano Polo Montañez.

En un video en el Instagram de Lenier, ambos artistas aparecen con sombreros, maracas y bongós, disfrutando al ritmo del clásico tema del Guajiro Natural. La escena, cargada de sabor cubano y buena vibra, ha generado cientos de comentarios positivos por la conexión entre los intérpretes y el homenaje a Polo que harán muy pronto.

“Este sábado nos vemos en la La Scala Miami, compra tu mesa que quedan pocas ya y vamos a darle homenaje al mejor artista de Cuba, el Guajiro Natural Polo Montañez”, escribió Lenier junto al video que ha generado muchas expectativas entre sus fans.

El encuentro forma parte de la promoción del próximo concierto de Lenier Mesa, que tendrá lugar este 20 de septiembre en La Scala Miami. En ese show especial, el artista rendirá tributo al legado de Polo Montañez, y Bebeshito será uno de sus invitados.

Con este momento en redes, ambos artistas muestran su admiración por uno de los músicos más auténticos de la isla, cuyas canciones siguen vivas entre los cubanos.

