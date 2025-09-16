Lenier Mesa y Oniel Bebeshito se atreven con "Un montón de estrellas" de Polo Montañez

El cantante y compositor Lenier Mesa y el reguetonero cubano Oniel Bebeshito sorprendieron a sus seguidores en redes sociales al compartir un video cantando juntos el icónico tema "Un montón de estrellas" del querido cantautor cubano Polo Montañez.
En un video en el Instagram de Lenier, ambos artistas aparecen con sombreros, maracas y bongós, disfrutando al ritmo del clásico tema del Guajiro Natural. La escena, cargada de sabor cubano y buena vibra, ha generado cientos de comentarios positivos por la conexión entre los intérpretes y el homenaje a Polo que harán muy pronto.
“Este sábado nos vemos en la La Scala Miami, compra tu mesa que quedan pocas ya y vamos a darle homenaje al mejor artista de Cuba, el Guajiro Natural Polo Montañez”, escribió Lenier junto al video que ha generado muchas expectativas entre sus fans.
El encuentro forma parte de la promoción del próximo concierto de Lenier Mesa, que tendrá lugar este 20 de septiembre en La Scala Miami. En ese show especial, el artista rendirá tributo al legado de Polo Montañez, y Bebeshito será uno de sus invitados.
Con este momento en redes, ambos artistas muestran su admiración por uno de los músicos más auténticos de la isla, cuyas canciones siguen vivas entre los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre el tributo de Lenier Mesa y Oniel Bebeshito a Polo Montañez
¿Qué canción interpretaron Lenier Mesa y Oniel Bebeshito?
Lenier Mesa y Oniel Bebeshito interpretaron el icónico tema "Un montón de estrellas" de Polo Montañez en un video compartido en redes sociales, como parte de la promoción al homenaje que harán al cantautor cubano.
¿Cuándo y dónde será el concierto homenaje de Lenier Mesa a Polo Montañez?
El concierto homenaje de Lenier Mesa a Polo Montañez se llevará a cabo este 20 de septiembre en La Scala Miami. Oniel Bebeshito será uno de los invitados especiales en este evento tan esperado por los fanáticos.
¿Cuál es la relación entre Lenier Mesa y Oniel Bebeshito en el ámbito musical?
Lenier Mesa ha mostrado un apoyo incondicional a Oniel Bebeshito, destacando su talento y éxito en el género urbano. Lenier ha defendido públicamente a Bebeshito, afirmando que se merece su éxito y resaltando la importancia de apoyar la música cubana sin importar el estilo.
¿Por qué se considera importante el homenaje a Polo Montañez?
Polo Montañez es uno de los músicos más auténticos de Cuba, y su legado sigue vivo en la isla. El homenaje de Lenier Mesa busca reconocer su influencia y mantener sus canciones presentes en la cultura musical cubana.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.