El perreo de La Melliza para que "el dinero llegue con facilidad"

Miguelín David, que no pierde una para explotar las ocurrencias de La Melliza, volvió a hacer de las suyas en redes sociales. Esta vez compartió un video donde la influencer cubana aparece dándolo todo con un perreo tan intenso como ambicioso.

Vestida con un ajustado conjunto de encaje negro y rodeada por una lluvia de billetes de 100 dólares, La Melliza se menea con toda la fe puesta en el universo mientras de fondo suena el pegajoso merengue "El dinero viene a mí con facilidad".

“Comparte este baile para que el dinero llegue a ti”, escribió Miguelín, apelando al algoritmo y a la esperanza colectiva de que al menos el perreo traiga algo más que views.

El video no tardó en provocar decenas de comentarios en Instagram, y no es para menos: hay ritmo, hay humor, hay billetes volando, y sobre todo, hay La Melliza repartiendo energía como si la abundancia dependiera de su cadera.

“Lo que bien se aprende no se olvida, eres bella”; “Sacando los prohibidos la amo”; “La ídolo de muchas”; “El perreo hasta el suelo para que caiga más dinero”; “Los bailes para mi marido los días que le dan el cheque”; “La Melliza sí da buena guerra”; “Ella es única en su especie la amo”; “Ella se disfruta el baile jajaja remonta a los viejos tiempos”; “Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Lleva lo de plomera (gogosera) bien adentro”; “Si me muevo así me desarmo”, comentaron divertidos los fans de La Melliza.

