“Los cubanos no somos infladores”: migrante en EE.UU. se defiende y destapa la dura realidad en Cuba

Un cubano residente en Estados Unidos compartió en TikTok un mensaje en defensa de sus compatriotas, en respuesta a quienes los acusan de presumidos o “infladores”.

“Este video es para las personas que hablan que si nosotros los cubanos somos infladores… Cuando veas a un cubano presumiendo su carro primero pregúntale de dónde viene y qué ha vivido para poder ahora verlo tú presumiendo”, expresó el usuario identificado como @yoanis.ayarde.

El joven recordó las dificultades que enfrentaban en la isla para acceder a bienes materiales básicos, como una bicicleta, y destacó que muchos emigrados han trabajado duro para poder disfrutar de lo que tienen en la actualidad.

“Nosotros venimos de un país donde ni siquiera podíamos tener una bicicleta; era muy difícil soñar con un carro”, afirmó.

También explicó que el gusto de algunos cubanos por vestir bien o mostrar lo que poseen no debe interpretarse como superficialidad, sino como un reflejo de la superación personal. “No me gusta andar lleno de grasa ni lleno de tierra, morir no somos así”, señaló.

Asimismo, resaltó la solidaridad característica de los cubanos: “Tenemos un corazón que no nos cabe en el pecho; cuando vemos a uno de los nuestros pasar trabajo le brindamos la mano. El problema de ellos automáticamente va a ser problema de nosotros”.

El mensaje, que acumula cientos de reacciones en la plataforma, también incluyó una crítica a ciertas actitudes en los centros laborales de Estados Unidos.

“Nosotros lo que no nos gusta es estar baboceándole a los jefes en los trabajos, estar lamiéndole las botas para que nos suban un sueldo de un dólar por hora; nosotros no somos así”, concluyó.

