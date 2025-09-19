“Los cubanos no somos infladores”: migrante en EE.UU. se defiende y destapa la dura realidad en Cuba

Un cubano residente en Estados Unidos compartió en TikTok un mensaje en defensa de sus compatriotas, en respuesta a quienes los acusan de presumidos o “infladores”.
“Este video es para las personas que hablan que si nosotros los cubanos somos infladores… Cuando veas a un cubano presumiendo su carro primero pregúntale de dónde viene y qué ha vivido para poder ahora verlo tú presumiendo”, expresó el usuario identificado como @yoanis.ayarde.
El joven recordó las dificultades que enfrentaban en la isla para acceder a bienes materiales básicos, como una bicicleta, y destacó que muchos emigrados han trabajado duro para poder disfrutar de lo que tienen en la actualidad.
“Nosotros venimos de un país donde ni siquiera podíamos tener una bicicleta; era muy difícil soñar con un carro”, afirmó.
También explicó que el gusto de algunos cubanos por vestir bien o mostrar lo que poseen no debe interpretarse como superficialidad, sino como un reflejo de la superación personal. “No me gusta andar lleno de grasa ni lleno de tierra, morir no somos así”, señaló.
Asimismo, resaltó la solidaridad característica de los cubanos: “Tenemos un corazón que no nos cabe en el pecho; cuando vemos a uno de los nuestros pasar trabajo le brindamos la mano. El problema de ellos automáticamente va a ser problema de nosotros”.
El mensaje, que acumula cientos de reacciones en la plataforma, también incluyó una crítica a ciertas actitudes en los centros laborales de Estados Unidos.
“Nosotros lo que no nos gusta es estar baboceándole a los jefes en los trabajos, estar lamiéndole las botas para que nos suban un sueldo de un dólar por hora; nosotros no somos así”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la migración cubana y su realidad
¿Por qué se defiende la actitud de los cubanos emigrados en Estados Unidos?
La defensa de los cubanos emigrados en Estados Unidos surge como respuesta a las críticas de que son "infladores" o presumidos. Muchos cubanos enfrentaron enormes dificultades en Cuba para acceder a bienes básicos, como una bicicleta, y ahora trabajan duro para disfrutar de lo que tienen en el extranjero. Se destaca que su gusto por mostrar lo que poseen es más un reflejo de superación personal que de superficialidad.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al emigrar a Estados Unidos?
Los cubanos emigrados a Estados Unidos enfrentan varios desafíos, incluyendo la adaptación a un sistema donde todo se paga y nada es gratis. El esfuerzo por lograr una vida digna incluye largas jornadas laborales y el estrés financiero de pagar renta y servicios básicos. Muchos también sienten la presión de enviar dinero a familiares en Cuba, lo que puede ser emocionalmente agotador.
¿Cómo perciben los cubanos emigrados la vida en Cuba en comparación con Estados Unidos?
Hay un debate constante sobre si la vida en Cuba es mejor que en Estados Unidos. Algunos afirman que vivir en Cuba puede ser más tranquilo si se tienen recursos, mientras que en Estados Unidos la vida es más exigente pero ofrece más oportunidades. Esta percepción varía según la experiencia personal y las condiciones económicas de cada individuo.
¿Es posible ahorrar dinero en Estados Unidos para los emigrados cubanos?
A pesar de los altos costos de vida, sí es posible ahorrar dinero en Estados Unidos, pero requiere organización financiera y priorización del gasto. Muchos cubanos aprenden a manejar sus finanzas para poder ahorrar, aunque los sueldos bajos y los altos costos de vida en algunas áreas pueden ser un desafío significativo.
