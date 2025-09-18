Cubana cuenta su odisea para sacarse el carnet de identidad en Cuba: colas, sistema caído y larga espera

Una joven cubana compartió en TikTok la odisea que vivió para renovar su carnet de identidad en Cuba, entre colas interminables, sistema caído y más de un mes de espera para obtener el documento definitivo.
“Yo no quería que llegara este día, pero bueno, qué le vamos a hacer, cuando toca, toca. El día entero haciendo cola aquí”, relató en el video publicado en la cuenta @zol.arias.
La joven explicó que tuvo que acudir a realizar el trámite porque había extraviado su documento. Siguiendo la estrategia de su madre, decidió ir un sábado con la esperanza de que hubiera menos personas en la oficina, pero se encontró con que “no había sistema”.
“El sistema estaba caído y estuvimos ahí esperando tremendo rato. Ya yo me estaba desesperando porque no me gusta esperar, no me gusta hacer cola, y es lo más que hay que hacer en Cuba”, afirmó.
Ante la imposibilidad de completar el proceso ese día, la joven tuvo que regresar el lunes siguiente, cuando finalmente logró hacer el trámite, aunque solo le entregaron un comprobante y un carnet temporal. El documento oficial deberá recogerlo dentro de un mes.
El video refleja una de las tantas quejas de los cubanos sobre la burocracia en la isla, marcada por largas esperas y problemas constantes en los sistemas informáticos de las instituciones estatales.
Preguntas frecuentes sobre la burocracia y trámites en Cuba
¿Cuáles son los principales problemas al renovar el carnet de identidad en Cuba?
El proceso de renovación del carnet de identidad en Cuba está marcado por colas interminables, sistemas caídos y una larga espera, que puede extenderse por más de un mes para obtener el documento definitivo. Los ciudadanos enfrentan una burocracia ineficiente, que se ve agravada por problemas tecnológicos y una infraestructura inadecuada.
¿Por qué es tan difícil realizar trámites consulares para los cubanos en el extranjero?
Los cubanos en el extranjero enfrentan trabas burocráticas y sistemas de pago limitados al realizar trámites consulares, como la renovación de pasaportes. Las embajadas cubanas suelen tener restricciones en los métodos de pago aceptados, lo que complica aún más el proceso. Además, los tiempos de espera para recibir documentos pueden ser prolongados, afectando la movilidad y planes de los ciudadanos.
¿Cómo afectan los cortes de electricidad a los trámites en Cuba?
Los cortes de electricidad en Cuba interrumpen el desarrollo de trámites administrativos y cotidianos. Sin electricidad, los sistemas informáticos no funcionan, lo que paraliza procesos en oficinas gubernamentales y servicios públicos. Esto genera frustración entre los ciudadanos que deben esperar largas horas sin garantía de resolución.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al intentar sacar dinero de los cajeros automáticos?
Sacar dinero de un cajero automático en Cuba puede ser un calvario debido a las largas colas y la escasez de efectivo. Con frecuencia, solo uno de los cajeros disponibles tiene dinero, lo que obliga a los ciudadanos a esperar varias horas. Esta situación se ve exacerbada por problemas en la infraestructura bancaria y frecuentes apagones que afectan el funcionamiento de los cajeros.
