Cubana cuenta su odisea para sacarse el carnet de identidad en Cuba: colas, sistema caído y larga espera

Una joven cubana compartió en TikTok la odisea que vivió para renovar su carnet de identidad en Cuba, entre colas interminables, sistema caído y más de un mes de espera para obtener el documento definitivo.

“Yo no quería que llegara este día, pero bueno, qué le vamos a hacer, cuando toca, toca. El día entero haciendo cola aquí”, relató en el video publicado en la cuenta @zol.arias.

La joven explicó que tuvo que acudir a realizar el trámite porque había extraviado su documento. Siguiendo la estrategia de su madre, decidió ir un sábado con la esperanza de que hubiera menos personas en la oficina, pero se encontró con que “no había sistema”.

“El sistema estaba caído y estuvimos ahí esperando tremendo rato. Ya yo me estaba desesperando porque no me gusta esperar, no me gusta hacer cola, y es lo más que hay que hacer en Cuba”, afirmó.

Ante la imposibilidad de completar el proceso ese día, la joven tuvo que regresar el lunes siguiente, cuando finalmente logró hacer el trámite, aunque solo le entregaron un comprobante y un carnet temporal. El documento oficial deberá recogerlo dentro de un mes.

El video refleja una de las tantas quejas de los cubanos sobre la burocracia en la isla, marcada por largas esperas y problemas constantes en los sistemas informáticos de las instituciones estatales.

