Trump insiste en prohibir que personas trans cambien su género en el pasaporte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes al Tribunal Supremo mantener su política de restringir la identificación de género en los pasaportes a solo dos opciones: masculino o femenino, eliminando la posibilidad de que personas trans y no binarias elijan un marcador distinto al sexo asignado al nacer.

La petición fue presentada por el Departamento de Justicia después de que una jueza federal bloqueara la orden ejecutiva firmada por Trump en enero, que obligaba a todas las agencias federales a utilizar exclusivamente el sexo biológico en documentos oficiales, incluidos los pasaportes.

"La Constitución no prohíbe al gobierno definir el sexo en términos de la clasificación biológica de un individuo", afirma la solicitud.

Petición del Gobierno a Corte Suprema

De ser aceptada por la Corte Suprema, la medida obligaría a que los pasaportes de personas trans y no binarias reflejen el género registrado al momento del nacimiento, independientemente de la identidad con la que se reconocen actualmente.

También implicaría la eliminación del marcador “X” que fue habilitado durante la presidencia de Joe Biden en 2022.

“La identidad de género es una sensación interna y subjetiva que puede cambiar con el tiempo, mientras que el sexo asignado al nacer es un rasgo inmutable que sirve mejor como base para la identificación oficial”, argumenta la solicitud presentada por el Departamento de Justicia ante el Supremo.

La Casa Blanca sostiene que esta política busca estandarizar los documentos oficiales y mejorar los procesos de verificación de identidad.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han denunciado la medida como un ataque directo a la comunidad LGTBI, y en particular a las personas trans.

Hace algunos meses trascendió que tras esta medida de Trump había provocado la caída abrupta de turistas LGTBIQ+ de todo el mundo, un segmento de viajeros que históricamente ha sido clave para la industria estadounidense.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el mandatario ha implementado una serie de decisiones que han sido interpretadas como una ofensiva contra los derechos de las personas transgénero.

Además de esta propuesta, su administración ya ha restringido su participación en competiciones deportivas femeninas y ha revertido políticas de inclusión aplicadas bajo gobiernos anteriores.

Grupos defensores de los derechos trans han advertido que la medida no solo vulnera el derecho a la identidad, sino que incrementa los riesgos de discriminación y violencia para quienes porten documentos que no se ajusten a su apariencia o identidad de género.

“Eliminar la opción X y obligar a usar el género asignado al nacer no tiene justificación médica ni legal, solo busca invisibilizar a miles de ciudadanos y ciudadanas”, denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La decisión ahora está en manos del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, que deberá determinar si respalda la postura de Trump o mantiene la posibilidad de que las personas trans y no binarias elijan cómo identificarse en sus documentos oficiales.

