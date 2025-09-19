Juez desestima demanda de Donald Trump contra The New York Times

Un juez federal calificó como “inapropiada e inadmisible” la querella presentada por el mandatario

Un juez federal en el estado de Florida desestimó la demanda por difamación de 15,000 millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump contra el diario The New York Times y su editorial, tras considerar el caso inapropiado e incumplido en claridad y concisión.

El magistrado Steven D. Merryday, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, calificó la querella de 85 páginas como “decididamente impropia e inadmisible”, al no cumplir con los requisitos federales de claridad y concisión, reportó la agencia de noticias EFE.

La demanda acusaba al diario de difamación y calumnia a gran escala, alegando que tres artículos publicados entre septiembre y octubre de 2024 y el libro Perdedor afortunado: cómo Donald Trump desperdició la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito, publicado el año pasado por la editorial Penguin Random House, dañaron la imagen de Trump y su candidatura presidencial.

En la querella se mencionaban como autores de los textos los reporteros Peter Baker, Russ Buettner, Susanne Craig y Michael S. Schmidt, y se alegaba que las publicaciones contenían afirmaciones falsas sobre supuestos esquemas de evasión fiscal, entrevistas a antiguos aliados y comparaciones del expresidente con un dictador potencial.

Trump también envió cartas al diario y a su editorial acusándolos de actuar como “portavoz a viva voz del Partido Demócrata” y de difundir falsedades maliciosas.

The New York Times y Penguin Random House negaron las acusaciones, indicando que la demanda carecía de fundamento y representaba un intento de reprimir la información independiente.

Esta no es la primera vez que Trump litiga contra el medio: en 2018 perdió una querella sobre sus finanzas y fue obligado a pagar 400,000 dólares por gastos legales a los periodistas afectados.

El fallo refuerza la protección judicial de la prensa estadounidense frente a demandas millonarias basadas en críticas y reportajes investigativos, recordando que incluso un expresidente no puede usar el sistema judicial para intimidar a medios que cuestionan su historial.

La confrontación del inquilino de la Casa Blanca con los medios no es nueva y se enmarca dentro de su estrategia habitual de desacreditar a periodistas y sembrar dudas sobre sus reportes, especialmente cuando la narrativa oficial es poco creíble y queda en entredicho.

En junio, Trump criticó a The New York Times y a la cadena CNN, a quienes calificó de “enemigos del país” y de “gente mala y enferma” por publicar informes que, según el mandatario, “intentan desacreditar el éxito de nuestros pilotos y hacer quedar mal a Estados Unidos”.

ABC, propiedad de Disney, anunció días atrás que el show Jimmy Kimmel Live! será suspendido de forma indefinida, tras el monólogo de este lunes en el que el presentador comentó el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

De acuerdo con los medios de prensa estadounidenses, la decisión llega después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, criticara duramente a Kimmel y amenazara con “tomar medidas” contra Disney y ABC.

Durante su intervención, Kimmel sugirió la posibilidad de que el presunto homicida, Tyler Robinson, fuera republicano y partidario de Donald Trump, afirmando que “la banda MAGA” intentaba presentarlo como algo distinto a “uno de los suyos” para ganar rédito político.

La suspensión en ABC se conoce dos meses después de que CBS comunicara el fin definitivo de “The Late Show with Stephen Colbert”, una medida que la cadena atribuyó a razones “puramente financieras” ante el difícil panorama de la franja nocturna; seguidores de Colbert lo interpretaron como un castigo por sus críticas al expresidente Trump.

ABC no detalló cuánto durará la suspensión ni qué ocupará la franja del show. Mientras, crece el debate en torno a los límites de la sátira política y el papel de los reguladores sobre contenidos emitidos por cadenas abiertas y sus afiliadas.

